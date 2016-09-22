تسوية أوضاع 730 شخصاً في السويداء وحمص وتواصل الجهود لإخلاء حي الوعر من المسلحين

في خطوة تعكس وحدة الشباب وتمسّكهم بقيمهم الوطنية الأصيلة تمّت، أمس، تسوية أوضاع 730 شخصاً في محافظتي السويداء وحمص، في وقت تواصل الجهات المختصة مساعيها لإخراج المسلحين من حي الوعر بحمص تمهيداً لإعادة مؤسسات الدولة إليه وعودة الأهالي، الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الإرهاب الذي تسلل إلى حيهم.

بالمقابل، وفي إطار مساعيها التعطيلية لمسار المصالحات رفعت التنظيمات الإرهابية وتيرة إجرامها، واستهدفت الإحياء السكنية الآمنة في حلب وحمص وحماة بقذائف صاروخية أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المواطنين بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ففي السويداء” رفعت الديك” تمّت تسوية أوضاع نحو 600 شخص، وذلك خلال فعالية وطنية حضرتها فعاليات رسمية وشعبية ودينية في مبنى فرع الحزب بالمحافظة.

واعتبر الرفيق ياسر الشوفي أمين فرع السويداء للحزب أن هذه المبادرة فرصة للتصالح والتسامح وتجسيد للحالة الوطنية المتجذرة في تراب محافظة السويداء، مؤكداً أهميتها في تعزيز أواصر التعاضد والتماسك بين أبناء الوطن الواحد ووقوفهم صفاً واحداً مع جيشنا الباسل في حربهم ضد الإرهابيين.

ولفت محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي إلى أن الفعالية مناسبة وطنية مهمة لعودة عدد من أبناء محافظة السويداء الذين ضلوا طريقهم وغرر بهم إلى جادة الصواب وحضن الوطن، منوّهاً بصمود المحافظة التي لم تتمكّن جميع محاولات الأعداء من النيل منها بفضل وحدة أبنائها وتماسكهم ووقوفهم صفاً واحداً إلى جانب الجيش العربي السوري الذي يسطر أروع ملاحم البطولة والتضحية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

من جانبه أشار العميد الدكتور وفيق ناصر إلى أن شباب السويداء عبّروا اليوم عن أعلى درجات المسؤولية حيث تداعوا بالعشرات ما إن تم الإعلان عن الدعوة لتسوية أوضاع من خالفوا القانون ولبوا النداء ليعودوا مجدداً للوقوف صفاً واحداً في وجه المؤامرة والحرب التي تتعرض لها البلاد متعهدين بالعودة إلى جادة الصواب وإلى السويداء المعروفة بقيمها وأخلاقها ومثلها.

وعبّر عدد ممن تمّت تسوية أوضاعهم عن شكرهم للقائمين بهذه المبادرة التي تسهم في عودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية في حضن الوطن، مؤكدين التزامهم بالمبادئ الوطنية والقوانين الناظمة والوقوف صفاً واحداً إلى جانب الجيش العربي السوري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، داعين كل الذين ضلوا الطريق إلى تسوية أوضاعهم والاستفادة من هذه المبادرات ومراسيم العفو الصادرة.

وفي حمص قامت الجهات المختصة بتسوية أوضاع 130 شخصاً من أهالي الرستن وتلبيسة وتدمر وعدة أحياء من مدينة حمص بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم وذلك في إطار المصالحات المحلية والاستفادة من مرسوم العفو.

إلى ذلك أكد محافظ حمص طلال البرازي الحرص على إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء المحافظة وإنجاح المصالحات الوطنية كافة وعودة مؤسسات الدولة إلى مختلف المناطق، وأشار، خلال لقائه وفداً من وجهاء حي الوعر، أن الجهود الحكومية مستمرة لتجاوز العقبات وتوفير فرص نجاح تنفيذ اتفاق المصالحة في حي الوعر عبر إخلائه من السلاح والمسلحين وإعادة مؤسسات الدولة إليه.

وفي حلب، عقد اجتماع موسع على مدرج فرع الحزب، دعا خلاله الرفيقان أمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم والمحافظ حسين دياب المسلحين في محافظة حلب عموماً والأحياء الشرقية في المدينة خصوصاً إلى المبادرة بتسليم أنفسهم وسلاحهم والاستفادة من مرسوم العفو، وأشارا إلى أنه بالتوازي مع الانتصارات المتتالية التي يحققها بواسل الجيش العربي السوري والقوى المؤازرة “ما يزال باب المصالحة الوطنية والعودة لحضن الوطن مفتوحاً أمام كل من حمل السلاح”.

من جهته بيّن مفتي حلب الدكتور محمود عكام والأب الياس عدس أهمية المصالحة كضرورة دينية ووطنية وإنسانية، مشيرين إلى أنها أفضل السبل للخروج من الحرب الكونية التي تعصف بسورية وشعبها، داعين الله أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها ويعيد إليها أمنها وأمانها.

وفي سياق مساعيها التعطيلية لمسار المصالحات ارتقى شهيدان وأصيب 7 أشخاص بجروح جراء قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على حي صلاح الدين في حلب، وأفاد مصدر بقيادة شرطة صص حلب بسقوط عدد من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية جانب جامع الزبير في حي صلاح الدين ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وأشار إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين.

وفي ريف حماة ذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن إرهابيين أطلقوا الرصاص المتفجر باتجاه الأحياء السكنية في مدينة محردة ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح.

وفي حمص أصيب شخصان بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون أحياء جب الجندلي وعكرمة ووادي الذهب وجامعة البعث والغوطة ما تسبب بإحداث أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وفي وقت لاحق سقطت قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون على مبنى مديرية السياحة في حي المحطة بمدينة حمص ما أسفر عن إصابة شخصين من كوادر المديرية بجروح وإلحاق أضرار مادية في المبنى.

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