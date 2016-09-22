“الوهابية” والعدوان على اليمن يوتّران العلاقات “بلومبرغ”: النظام السعودي فقد نفوذه لدى واشنطن

في أحدث دراسة أمريكية تناولت العلاقة بين واشنطن وآل سعود، ومستقبل حكمهم، قال موقع “بلومبرغ” الأمريكي: إن نظام آل سعود فقد نفوذه في أمريكا، ولم يعد له نفس النفوذ الذي كان يتمتع به في السنوات الماضية.

وأضاف الموقع في تقرير أصدره: إنه في ضربة محرجة لنظام آل سعود، فقد صوّت مجلس النواب على إجراء يمنع بيع صفقة أسلحة بقيمة 1.15 مليار دولار إلى المملكة، وأنه من المتوقّع أن يتمّ خلال الأسبوع المقبل تجاوز الفيتو الرئاسي الذي يلوح في الأفق ضد مشروع قانون الدعوى الخاص بـ 11أيلول، والذي ينتقد المملكة بقوة.

وكشف تقرير “بلومبرغ” أن نفوذ السعوديين على الرأي العام في الكونغرس، وفي أمريكا، بلغ أدنى مستوياته، بعدما كان نظام الرياض حليفاً استراتيجياً لأمريكا في الشرق الأوسط بموارد مالية هائلة، لكن عائلة آل سعود تواجه الآن انتقادات متزايدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في قاعات مبنى الكابيتول، بسبب تصدير الوهابية، ومواصلة الحرب في اليمن باستخدام أسلحة أمريكية، ومع سجل سيئ في حقوق الإنسان، مضيفاً: إن هناك تغييراً كبيراً آخر هو أن صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة بلغت أدنى مستوياتها منذ ست سنوات في عام 2015.

واستطرد الموقع أنه حتى الرئيس باراك أوباما أقدم مؤخراً على توجيه انتقاد علني غير معتاد إلى آل سعود، متهماً إياهم علناً بتأجيج الاضطرابات والحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، وكل هذا يختلف تماماً عن عام 2001 في الأسابيع والأشهر التي تلت هجمات 11 أيلول، حين كان المشرعون والمسؤولون في إدارة جورج بوش يدافعون عن النظام السعودي.

واعتبر “بلومبرغ” أن تزايد النشاط المتطرّف والهجمات في بلجيكا جعلت أمريكا تضيق ذرعاً بوهابية آل سعود، ما دفع البيت الأبيض إلى توجيه النقد لآل سعود.

وعن أسباب تغيّر العلاقة السعودية الأمريكية، قال الموقع: إنه حدثت مؤخراً زيادة في إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة وهذا يجعل الأمريكيين يشعرون بحرية أكبر في انتقاد نظام آل سعود، ما جعل آل سعود يشعرون بأنهم أكثر عرضة لأن تدير الولايات المتحدة ظهرها لهم، كما شعرت الولايات المتحدة أن نظام آل سعود كان في الجانب الخطأ من أحداث المنطقة، وهذا فضلاً عن العلاقة المعقّدة بين نظام آل سعود والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وكالات