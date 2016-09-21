تعديل قانون تنظيم الجامعات وإيفاد طلبة اللغات

دمشق-فداء شاهين:

كشفت الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي عن دراسة لتعديل المادة 6 من قانون تنظيم الجامعات المتعلّقة بإيفاد طلبة اللغات لمرحلة الدكتوراه إلى الدول الناطقة بها.

وأوضحت الفاهوم لـ “البعث” أنه سيتمّ إصدار قرار داخلي يسمح لطلبة اللغة الإنكليزية بالاختصاص ودراسة مرحلة الدكتوراه في الجامعات الحكومية، علماً أنه يتمّ حالياً استثناء معيدَين، واحد اختصاص لغة ألمانية وآخر لغة يابانية من قرار الإيفاد إلى الدول الصديقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء للدراسة في بلد الاختصاص.

ومن ناحية البحث العلمي بينت الفاهوم أن تبعية الهيئة العليا للبحث العلمي أصبحت عائدة لوزارة التعليم العالي، وهذا يزيد من دور الوزارة من ناحية البحث العلمي، وبالتالي تقدير ومراقبة البحث العلمي من جميع جوانبه مشمولة بالبحوث الأخرى المتعلّقة بمؤسسات الدولة.