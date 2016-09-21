طرفا الخلاف حول العمل بنظام الفوترة في قاعة واحدة للخروج بالحلول “المالية” تحاول تبديد مخاوف التجار وتؤكد أنها لن تترك المكلف رهينة بيد موظفيها

دمشق – نجوى عيدة

دخلت وزارة المالية طور الجدية في تعاطيها مع ملف “الفوترة” وبدا ذلك واضحاً في طريقة النقاش التي استلم إدارة دفتها مدير مالية محافظة دمشق أحمد رحال، حيث أبدى صرامة علنية في تطبيق نظام الفوترة حال صدور قانونه، وأثارت الأسئلة المطروحة في ندوة الأربعاء التجارية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس تحت عنوان “الفوترة” ضبابيةً ظهرت من خلال القلق وعدم الثقة التي أبداها بعض التجار وسيطرت على أجواء الندوة، ليقابلها في الجانب الآخر الإصرار والالتزام من مالية دمشق، إذ أعلن تجار دمشق خوفهم من موظفي التكليف واعترض بعضهم على العمل بالفوترة، ليعود رحال ويعزّز الثقة بين التاجر والمالية ويشجّع على العمل بنظام الفوترة الذي اعتبره اللبنة الأولى في إصلاح النظام الضريبي.

مسوّدة قرار

ولم ينكر مدير مالية محافظة دمشق أن مسوّدة النص التشريعي لمشروع قانون الفوترة الذي طرح منذ عام 2010 لم يرَ النور حتى تاريخه ولم يصدر حتى الآن أي قانون يلزم التعاطي بالفاتورة، مشيراً إلى أن الإصلاح الضريبي هو العمود الفقري لإصلاح أي عالم وفي حال إغفاله لن يكون هناك أي تقدّم.

وفي تصريح لـ”البعث” أبدى رحال تفاؤله بالنتائج الإيجابية للندوة التي استنتجها من تجاوب التجار وإثارتهم للعديد من النقاط بكل شفافية، مشيراً إلى أن مسوّدة قانون الفوترة تتضمّن إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بتداول الفاتورة وإبرازها، والتركيز على شكل الفاتورة ومضمونها والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية بتداولها، إضافة إلى تعديل المادة 18 من القانون 24 لعام 2003 التي تبنى عليها تكاليف الأرباح الحقيقية، ناهيكم عن فترة السماح التي منحت بالقانون بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية، حيث تطبّق من السنة التالية لسنة صدور المرسوم التشريعي، مشيراً إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار قرار يتعلق بالمهن التي لا تستوجب طبيعة عملها تداول فاتورة، وتوقّع رحال أن ضوابط مراقبة الدخل والتقيّد بالتكليف الضريبي وفق معايير محدّدة من شأنها تعزيز الثقة بين التاجر وموظف التكليف ولا سيما أن الفاتورة تضبط الصفقة وتوثق ربحها من خسارتها.

شروط

وبالعودة إلى جوّ الندوة أشار رحال إلى شروط قبول الفاتورة التي يجب أن تكون ذات عناصر محدّدة، أما بالنسبة للفعاليات الخدمية فيتّفق على شكل الفاتورة ونوعها بين وزارة المالية والسياحة، وبيّن مدير المالية أن ضحية فوضى الأسواق وعدم تداول الفواتير قد يكون المستهلك أو التاجر، وبتداول فاتورة واضحة المعالم ضمن قانون يجيز العمل فيها ولا يترك مجالاً للتأويل قد يضبط السوق رغم تغيّر سعر صرف الدولار.

مسوّدة قانون

وأكد رحال أن مسوّدة قانون الفوترة تسعى إلى خلق توازن بين مصلحة التاجر والدوائر المالية، ولن يسمح بترك رقبة التاجر بيد مراقب الدخل على حد وصفه، إضافة إلى وضوح التعليمات التنفيذية للقانون من ناحية تركيز المشرّع على الفعاليات التجارية والصناعية وعلى رأسها مراقب الدخل، ونحن بوزارة المالية -يقول رحال- نتوقّع وجود مقاومة وصعوبة في البداية لأن الإنسان بطبعه مقاوم للتغيّر لكن هذا لن يقف حائلاً أمام الإلزام بنظام الفوترة الذي ستكون له نتائج إيجابية بقدر التعاون بين الطرفين ضمن حاضنة وزارة المالية، مشدّداً على عدم السماح بترك المكلف رهينة بيد موظف المالية، وفيما يتعلق بالمنشآت المتوقفة أشار رحال إلى توجيهات وزارة المالية لمراقبي الدخل بعدم التكليف في حال عدم وجود قرائن تعطي مؤشرات بالعملية الإنتاجية.

رأي الغرفة

بدوره لم يخفِ رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع وجود إشكاليات سيواجهها المكلفون ولاسيما خلال الأزمة بما فيها المؤسسات الكبرى والمصارف، بسبب غياب المقدرة على معالجة الخسائر، مشيراً إلى ظهور فئة جديدة في السوق تزاول عملها دون سجل تجاري ولا بيان مالي وتجني يومياً مئات الملايين لتحوّلها إلى الدولار حيث اعتبرها أحد مسبّبات ارتفاع سعر الصرف، مؤكداً ضرورة العمل بنظام الفوترة الذي وصفه بالقديم جداً، مستذكراً وجود لجنة أعدّت عدة جلسات للحديث عن الفوترة وكانت الحجة آنذاك وما زالت –حسب القلاع– غياب البيان الجمركي السليم الذي تعطى على أساسه الفاتورة، وأبدى القلاع حيرته بكيفية التعاطي مع القرارات الكثيرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ شهر وكيفية إبراز المستندات أمام الدوائر التموينية للحصول على السعر في خضمّ هذه القرارات التي كان آخرها القرار رقم 270 المتعلق بنفقات الشحن.