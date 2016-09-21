سدّات مائية لزيادة المساحات الزراعية المستثمرة في المناطق الجبلية

اللاذقية – مروان حويجة

لا تزال مشروعات السدّات المائية على رأس أولويات مديرية زراعة اللاذقية لما لها من أهمية في زيادة المساحات الزراعية المستثمرة ولاسيما في المناطق الجبلية وفي تحسين واقع محاصيل المزارعين وإنتاجهم، وذلك وفق خطة مشتركة بين مديريتي الزراعة والموارد المائية لاختيار المواقع الأكثر احتياجاً.

ويبيّن المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية أن لهذه المشروعات أولوية حيث يتم اختيار وتحديد مواقع السدات لما لهذه السدات من إسهام حقيقي في تحسين الإنتاج الزراعي في القرى الجبلية ولاسيما في الأراضي الفقيرة بتربتها، وأشار إلى إنشاء سدتين مائيتين بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في قرية بسمالخ بسعة 20 ألف م3، وسدة في قرية الزيتونة في البسيط بسعة 20 ألف متر مكعب، وأوضح أن زيادة عدد السدات المائية تنعكس على التوسع في رقعة الأراضي المستثمرة زراعياً، وزيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحويل الزراعات من بعلية إلى مروية، والاستفادة من المياه في المواقع الحراجية كما تحدّ من الهجرة باتجاه المدينة وتؤدّي إلى تشجيع السياحة البيئية والشعبية، وإدخال أصناف جديدة ومتنوعة للمناطق الزراعية، والتشجيع على نمو الثروة الحيوانية من خلال توفير المياه اللازمة، وزيادة إنتاجية المحاصيل العلفية، ونشر تربية الثروة السمكية، وتطوير وتنمية التنوع الحيوي.