التأمين والاستثمار يحظيان باهتمام “المالية”

دمشق – البعث

يبدو أن وزارة المالية تركز اهتمامها هذه الأيام على سوق التأمين والارتقاء به عبر تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بمعالجة ما يعتري هذه السوق من تحديات، وتجلى ذلك بترؤس وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وتشديده على تأهيل جيل تأميني جديد قادر على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه السوق ومنتجاتها، وذلك لما للتأمين من أثر في شريحة واسعة من المواطنين، ولما له من دور حيوي بتفعيل عجلة الإنتاج.

بدوره أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور عمار ناصر آغا دور الهيئة بوضع القوانين الناظمة لسوق التأمين وما عالجته من العديد من القضايا في السوق، ومساهمتها بحل بعض مشكلات التأمين الصحي.

في حين دعا مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر مشعل إلى دراسة إمكانية إنشاء تجمّعات تأمينية تكون قادرة على تأمين منشآت لا تستطيع الشركات بمفردها التأمين عليها.

وفي سياق منفصل لم تأتِ تأكيدات وزير المالية الدكتور مأمون حمدان حول “حصر الاستثمارات جميعها بهيئة الاستثمار السورية” من فراغ، لأن هذا الأمر كفيل بالحدّ من الروتين والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين، وأشار حمدان خلال اجتماعه أمس مع الهيئة ومديرها العام إيناس الأموي إلى ضرورة ألا يقتصر عملها على قطاعات محدّدة، بل يجب أن يلحظ جميع القطاعات بما فيها الشركات المساهمة، معتبراً أن حصر التراخيص للمشاريع الاستثمارية بجهة واحدة يسرّع العملية الاستثمارية ويعطيها زخماً أكبر.

من جهتها قدّمت المديرة العامة للهيئة عرضاً عن عمل الهيئة والمناخ الاستثماري والخريطة الاستثمارية في سورية التي يتم العمل عليها وما تتضمّنه من فرص استثمارية ومعلومات وبيانات وتشريعات متعلقة بالاستثمار كافة، مستعرضة نسب المشاريع المشمّلة والمنفذة قبل الأزمة وخلالها، مشيرة إلى أن جديد الهيئة هو التطبيق الإلكتروني “استثمر من موبايلك” لخدمة المستثمرين عبر أجهزة الموبايل الذكية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على صعيد المؤسسات الحكومية. ويتيح هذا التطبيق معلومات حول الفرص الاستثمارية ومواقعها وآلية التواصل مع الهيئة، كما يتيح لهم الاطلاع على أخبار الاستثمار وطلب الموافقة على المشروع والبحث عن شريك ومتابعة المشروع والخريطة الاستثمارية.