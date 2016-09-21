تعقيدات غير مبرّرة أمام دراسة الأضابير الخاصة بترخيص صناعة الأدوية المفقودة فضلــون لـ”البعـث”: هناك فقـدان لـ237 صنفـاً دوائيـاً فقـط وليس 5 آلاف كمــا يُشـــاع

يبدو أن الآلية التي تتّبعها وزارة الصحة في تأمين الأدوية أثبتت فعاليتها، بدليل عدم وجود أي شكاوى بخصوص هذا الموضوع، ولم تسجّل أية حالة نقص للأدوية في جميع المشافي والمراكز الصحية على مدار السنوات الماضية، وهذا نتيجة تعاون وتكاتف عدة وزارات “منها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والصحة وغيرها”، إلا أن ما يثار من إشكاليات وعراقيل معيّنة يجعلنا أمام مشكلة أخرى تصبّ في تراجع الصناعة الدوائية، وهي حسب أحد أصحاب المعامل الدوائية تتلخّص في عدم وجود جدية حقيقية في ترخيص الدواء المفقود، موضحاً أن الحلول تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة بخصوص تصنيع الزمر الدوائية المفقودة من السوق المحلية شريطة الإسراع في إجراءات الترخيص من الوزارة.

وبناءً عليه قامت بعض المعامل بالتصنيع، إلا أن ما حصل من تعقيدات في إجراءات الترخيص جعل أصحاب تلك المعامل في حيرة من أمرهم، ولاسيما أن تكاليف الترخيص والتصنيع مرتفعة جداً، مشكّكاً في آلية التفاضل المتبعة في أضابير الدراسات الخاصة بالتراخيص، ومبيّناً فقدان أكثر من خمسة آلاف صنف دوائي سواء المصنّع محلياً أم المستورد، خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعامل مع الموضوع بجدية أكثر، ولاسيما أن هذه الصناعة أسهمت قبل الأزمة في دفع العجلة الاقتصادية من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل لخبرات وكفاءات محلية، موضحاً أن بعض التقارير غير الرسمية تؤكد وجود 20 معملاً دوائياً تعمل الآن فقط بطاقة إنتاجية تغطي 25% من حاجة السوق، من أصل 80 معملاً كانت تغطي 90% من احتياجات السوق المحلية، في حين الدواء المستورد يغطي في الوقت الحالي أكثر من 70% من الاحتياجات بعد أن كان يغطي ما يقارب 10%.

فقدان

رئيس المجلس الأعلى للصناعات الدوائية الدكتور زهير فضلون أكد أن هناك فقداناً لـ237 صنفاً دوائياً فقط وليس كما يُشاع، مبيّناً أن التقييم الفعلي للفقدان المذكور يرتكز بالمقام الأول على الأدوية المصنّفة بأسماء تجارية، ولا توجد مشابهات لها بالتركيبة نفسها في السوق المحلية، نافياً أنه لا مصلحة للوزارة في تأخير دراسة أضابير الزمر الدوائية المفقودة وأن الدراسة تحتاج من الوقت وعلى أقل تقدير 12 شهراً، والوقت المسموح به عالمياً يحتاج إلى أكثر من 18 شهراً.

ولم ينفِ فضلون وجود الأدوية المستوردة في السوق المحلية على حساب المنتج الدوائي المحلي، مبرراً ذلك بوجود العديد من الصعوبات منها صعوبة استيراد المواد الأولية، وظروف العمل في الوقت الراهن وارتفاع التكاليف، وكل ذلك يؤدّي إلى عبء اقتصادي على المنتج الدوائي المحلي، في حين لا تعكس هذه الصعوبات آلية مرنة تناسب المنتج والمستهلك بآن واحد، مشيراً إلى أن آلية التسعير الحالية لا تناسب تكاليف الإنتاج الفعلية بالوقت الراهن، ورغم ذلك تعتبر أسعار الدواء في سورية هي الأرخص عالمياً.

ولم يخفِ فضلون شكوكه عندما تساءل حول كيفية تغاضي وزارة الصحة عن دراسة الأضابير الخاصة بترخيص تصنيع الأدوية المفقودة، علماً أنه يشكّل بنداً أساسياً لترخيص أي دواء في العالم، مؤكداً وجود حالة من إغراق السوق المحلية بأصناف دوائية مشبوهة ومشكوك بمصدرها وأسعارها مرتفعة جداً، وذلك بعد أن استغلت زمرة من أصحاب النفوس الضعيفة الظروف الراهنة وبدأت بالمتاجرة، موهمة الجهات المعنية من وزارة الصحة وغيرها بشرعية وقانونية تلك الأصناف والمستحضرات.

أحقية

عضو نقابة الصيادلة المركزية الدكتور طلال العجلاني أكد أحقية تلك المعامل بدراسة أضابيرها والتسريع في اعتماد تراخيص الأدوية المفقودة ويمكن إعطاء الاستثناءات للترخيص في ذلك للأدوية المستعجلة والإسعافية، مؤكداً المحافظة على سمعة الأدوية السورية خارجياً حيث تخضع لجميع المعايير العالمية للصناعات الدوائية ولرقابة داخلية من حيث التحليل المطلوب، بالإضافة إلى رقابة وزارة الصحة، ولاسيما أننا ما زلنا نصدّر بعض الأدوية إلى الخارج.

وحول تغطية السوق المحلية من الأدوية المستوردة قال: يجب الحذر من ذلك ويجب مكافحة الأدوية المهربة ولاسيما أن العائدات السنوية من تجارة الأدوية المهرّبة تصل على مستوى العالم إلى 35 مليار دولار سنوياً، وحصة سورية منها تتجاوز المليار دولار وهذا ما أوردته تقارير منظمة الصحة العالمية، معتبراً أن وصول الرقم إلى أعلى معدلاته، أمر خطير يجب الانتباه إليه والتعامل معه بدقة ومتابعته من الجهات المعنية، ولاسيما أن عوامل عديدة ساعدت على تضخّم الرقم منها الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد وخروج العديد من المصانع الدوائية المحلية عن الخدمة..!.

الصحافة آخر همّها

معاون وزير الصحة لشؤون الأدوية الدكتورة هدى السيد أبدت عدم رغبتها في التصريح حول الموضوع وعدم رغبتها في السماع لنا رغم إصرارنا على معرفة الخلل والحقيقة في الوقائع المذكورة، إذ أصرّت على الاعتذار بدواعي ضغط العمل، مكتفية بالقول: “لا يهمّنا ما تكتبه الصحافة عنا”، وللأسف لم يسعفنا أحد في وزارة الصحة بالإجابة عمّا طرحناه..!.

نعتقد أن الأمر بحاجة ماسة إلى المعالجة وعلى وجه التحديد من وزارة الصحة لأنها المعنية بشكل مباشر بتأمين الأدوية، وعليها متابعة هذه القضية بكل ملابساتها، لأن الأمر مرتبط بشكل كبير بالاحتياجات الضرورية لحياة المواطن السوري، وبالاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة ترميم سوق الدواء المحلية بعد ما أصابها من تصدّعات نتيجة الأزمة الراهنة..!.

محمد زكريا

Mohamdzkrea11@yahoo.com