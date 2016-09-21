مؤتمر الأشعة والتصوير الطبي بمشاركة فرنسية

دمشق – محسن عبود

أقامت نقابة الأطباء بالتعاون مع رابطة الشعاعيين السوريين المؤتمر العاشر للتعرف على الجديد في علم الأشعة والتصوير الطبي، وذلك في علم الأشعة والتصوير الطبي على مدرج مشفى الأسد الجامعي بدمشق. وأفاد الدكتور عبد القادر الحسن نقيب الأطباء أن المؤتمر نوعي لأطباء الأشعة والتصوير الطبي بهدف اطلاعهم على آخر ما توصل إليه الطب وعلم الأشعة في هذا الاختصاص وتتمحور موضوعات المؤتمر حول تصوير ايكوشرايين وأوردة الطرفين السفليين والجديد في تصوير التصلب العديد M.S والطب الشرعي الشعاعي والمسؤولية الطبية. الدكتور أديب محمود رئيس الروابط العلمية الطبية أكد أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف الطبية والعلمية من الزملاء المشاركين للاستفادة منها في عملهم واختصاصهم في التصوير الشعاعي واستخدام أحدث الأساليب في هذا الاختصاص. الدكتور أنس شبيب منسق الوفد الفرنسي إلى المؤتمر قال: نفذنا ورشة عمل على هامش المؤتمر تضمّنت استقصاء الشرايين بالايكودوبلر من خلال تطبيق عملي على مريض حقيقي أمام الأطباء المشاركين وهذه طريقة حديثة بهذا الاختصاص، يشارك بالمؤتمر وفد طبي من فرنسا ودول عربية ويستمر لثلاثة أيام.