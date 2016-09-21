تطوير حزبي للمناظرات والتثقيف الذاتي

حلب – معن الغادري

بدأت على مدرج فرع حلب للحزب المناظرات الثقافية بين الشعب الحزبية. وأكدت رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي سلمى شيخ حنا أهمية التثقيف الذاتي لمواجهة الغزو الإعلامي والثقافي، لافتة إلى أن المكتب يسعى إلى تطوير عملية التثقيف وإيلاء المناظرات أهمية كونها أحد ركائز التثقيف الذاتي. وبيّنت رئيسة المكتب أن الغاية والهدف من المناظرات تعميم الفائدة الثقافية على الحضور ونشر أفكار البعث بين صفوف المواطنين واكتساب المعارف في جميع مجالات الحياة، داعية الفرق المشاركة لنشر أفكار الحزب وتعميمها والعمل على اكتساب المعارف والخبرات وقرن الأقوال بالأفعال. وتناولت المناظرات الثقافية محاور “العقائدي– الثقافي– أقوال السيد الرئيس بشار الأسد والمحور السياسي” وشارك في اليوم الأول الفرق الثقافية في شعب /التربية الأولى– العمال الأولى– الموظفين– اعزاز– عين العرب/. ويشرف على المناظرات تحكيمياً كل من /أحمد المحمد مدير مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية والمحاضرين في المدرسة محمد جمعة حمادة– محمد بدر حمصي– زكريا شحود ومحمود هاجو أمين سر مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي. حضر الافتتاح رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الفرعي عماد الدين نسيمي.