عودة المياه إلى “الدير” بعد انقطاع خمسة أيام

دير الزور- عارف العلي

أكد المهندس معاذ علوش مدير المؤسّسة العامة لمياه الشرب بدير الزور عودة المياه إلى المدينة بعد انقطاعها لمدة خمسة أيام متواصلة، بسبب نقص المحروقات اللازمة لتشغيل محركات الضخ للمحطات الرئيسية والفرعية. وبيّن علوش في اتصال هاتفي مع “البعث” أنه تمّ تزويد المؤسسة بثلاثة آلاف ليتر من مادة المازوت تكفي لتشغيل محركات الضخ لزهاء 15 ساعة فقط وتؤمّن بين 60- 70% من حاجة سكان المدينة للمياه، لافتاً إلى أنه سيتمّ ضخ المياه بانتظام وفق جدول التقنين المعتمد من المؤسسة، حيث يستهلك وسطياً ما بين 2000 و2500 ليتر من المازوت في كل عملية ضخ ولديها كميات كافية من المادة، مشيراً إلى توفر مادة الكلور اللازمة لعمليات التعقيم.