تشكيل لجان فنية لتقييم أضرار داريا

ريف دمشق- البعث

وافق المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق برئاسة المحافظ المهندس علاء منير إبراهيم على تشكيل فرق فنية من جميع المديريات (الخدمات الفنية– المياه– الصرف الصحي– الكهرباء– الصحة– المالية– المخابز…الخ) لدخول مدينة داريا لتقييم الأضرار التي ألحقتها المجموعات الإرهابية المسلحة بالبنية التحتية والخدمات العامة والطرق وشبكة الكهرباء والمدارس والمشافي والمستوصفات، لإعداد دراسة حول هذه الأضرار وتقديمها للجهات المختصة. ووافق المكتب التنفيذي على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مدن وبلدات وبلديات المحافظة لرفع سوية الخدمات، ووجّه المحافظ أعضاء المكتب كلّ حسب قطاعه بضرورة الإسراع في استكمال الأضابير الورقية للمشاريع بشكل شخصي من قبل أصحاب العلاقة وعدم انتظارها بالبريد، لأن ذلك قد يستغرق بعض الوقت ويؤخر تنفيذ المشاريع الواردة في الخطط، كما وجّه برفع سوية الخدمات في جميع المناطق والعمل على مشاركة المجتمع المحلي في هذه المشروعات، وتعميم ثقافة التعاون بين الجميع بمساهمة جميع المديريات المختصة وخاصة التربية والثقافة والصحة.