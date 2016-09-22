بعيد “التطبيع الأردوغاني” هجوم يستهدف سفارة الكيان الصهيوني في أنقرة

ردّاً على “التطبيع الأردوغاني” مع الكيان الصهيوني، هاجم شخصان سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة التركية أنقرة بالسكاكين، ما أسفر عن مقتل أحدهما برصاص عناصر الحماية وفرار الآخر.

وذكر متحدّث باسم وزارة خارجية كيان الاحتلال أن “طاقم موظفي السفارة لم يتعرّض لأذى”، مبيناً أن أحد المهاجمين كان يحمل سكيناً حيث أطلق عليه حارس الرصاص قبل اقترابه من المبنى.

وحاول النظام التركي منذ سنوات التستر وإخفاء العلاقات الوثيقة التي تربطه مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لتجنّب الانتقادات والمطالبات الشعبية داخل تركيا بقطع هذه العلاقات، ولا سيما في أعقاب الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 وقتل 9 أتراك على متنها.

وأشارت أن الشرطة التركية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط سفارة العدو الصهيوني لتأمين وحماية السفارة وحماية كافة العاملين فيها.

وبعد تسريب العديد من الأنباء عن وجود محادثات سرية بين الجانبين التركي والإسرائيلي لتطبيع العلاقات، صدّق البرلمان التركي على اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بتنازله عن الدعوى القضائية المتعلقة بالاعتداء على “مافي مرمرة” مقابل تعزيز العلاقات مع كيان الاحتلال.

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، الاتفاق المبرم بين تركيا و”إسرائيل” لتطبيع العلاقات بينهما، معتبراً أن “إسرائيل حققت امتيازات هائلة من الاتفاقية”، حيث حافظت على حصار غزة، وتمّ فتح الطريق أمام عضويتها لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وستبيع غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا، وأضاف: إن الاتفاق تضمن “إلغاء جميع الدعاوى القضائية ضد العسكريين “الإسرائيليين”، واعتراف تركيا بسيادتها على غزة” مشيراً أن هذا ليس اتفاقاً، بل هو اتفاق استسلام”، واعتبر أن تركيا من خلال الاتفاقية، وافقت على سيادة “إسرائيل” على غزة، وذلك لأن المساعدات ستُرسل إلى القطاع بموافقة “إسرائيلية”، وهذا “يتنافى مع العقل والمنطق”.

وكالات