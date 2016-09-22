تمهيداً لمعركة الموصل.. القوات العراقية تحرّر جزيرة حديثة وتـواصـل تقـدّمـهـا في الـشـرقـاط

في سياق العمليات العسكرية، التي انطلقت الثلاثاء لتحرير جزيرتي هيت والرمادي في محافظة الأنبار وقضاء الشرقاط في صلاح الدين، حيث تحوّلت هذه المناطق إلى ساحة للمعارك التي خاضتها القوات العراقية والحشد العشائري والشرطة الاتحادية والمحلية بإسناد من سلاح الجو العراقي، استعادت القوات العراقية، أمس، جزيرة حديثة غرب الأنبار من “داعش”، وتحدّثت المعلومات عن هروب عدد من إرهابيي “داعش” إلى خارج الجزيرة باتجاه بحيرة الثرثار، ومن بقي داخلها لا يزال محاصراً.

وبحسب القيادات الميدانية فإن المرحلة الأولى من العمليات العسكرية التي انطلقت على ثلاث جبهات في الأنبار وصلاح الدين انتهت بتطويق المناطق واقتحام القرى المتواجد فيها “داعش”، وأضافت: إن القوات الأمنية في جزيرة الرمادي تمكّنت بعد اشتباكات عنيفة من دخول البوذياب وتطويق ثلاث مناطق فيها.

وأثمر اليوم الأول من العمليات عن اقتحام مداخل الجزيرتين في الرمادي وتحرير المجمّع السكني لشركة الحضر العامة وقرية المسيحلي والعيثة والجميلة في قضاء الشرقاط.

وتتمتّع هذه المناطق بأهمية استراتيجية، حيث تعدّ جزيرة الرمادي مصدر التهديد لمركز المحافظة والمناطق المحررة الأخرى، فيما تعدّ جزيرة هيت مركز الخطر الذي يهدد هيث والبغدادي وحديثة، أما الشرقاط فإن تحريرها يعني الإمساك بأهم مفاتيح تحرير الموصل عبر تأمين طريق الإمداد نحو المدينة.

كما أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق تحرير مدينة القصيريات في جزيرة البغدادي بالكامل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

وفي الموصل أفادت مصادر ميدانية بأن “داعش” يعيش حالة إرباك مع اقتراب موعد عملية تحرير المدينة، وقالت: إن المناطق شهدت سلسلة حوادث واضطرابات كان أبرزها إقفال مداخل المدينة وسط ظهور مسلّح لإرهابيي “داعش”.

وذكر التلفزيون العراقي نقلاً عن مصدر أمني بأن الجيش والقوات المتحالفة معه فصلت قضاء الشرقاط عن الموصل، وأضاف: “القطعات العسكرية وصلت إلى وادي جرناف، القاطع الشمالي للعمليات، والذي يعد الطريق العسكري لإرهابيي داعش”.

وأكدت مصادر مطلعة مقتل قائد كتيبة “انغماسيي الشرقاط” و9 من مرافقيه في مواجهات وسط القضاء.

من جهته، أعلن قائد القوات البرية الفريق الركن رياض جلال عن تحرير 10 قرى في محيط قضاء الشرقاط من سيطرة إرهابيي التنظيم، مشيراً إلى تقدّم القوات المشتركة باتجاه مجمع القضاء الحكومي، وأضاف: “الصفحة الثانية من عمليات تحرير قضاء الشرقاط بدأت اليوم من خلال تحرير 10 قرى من سيطرة “داعش” في محيط القضاء خلال إحدى المعارك الخاطفة مع التنظيم”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أعلن الثلاثاء من نيويورك، بدء العمليات العسكرية لتحرير قضاء الشرقاط وجزيرتي الرمادي وهيت من سيطرة التنظيم الإرهابي.

وفي خضم هذه التطوّرات العسكرية، صوّت مجلس النواب العراقي على إقالة وزير المال هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.

وتمت إقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائباً.

ويعدّ زيباري ثاني وزير تتمّ إقالته بعد وزير الدفاع خالد العبيدي من قبل مجلس النواب بتهم الفساد خلال أقل من شهر.

وفي موقف روسي ملفت للنظر نقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم روسيا لوحدة أراضي وسيادة العراق وضرورة حل كل المشاكل والخلافات من قبل العراقيين أنفسهم في إطار حوار وطني مراعاة لمصالح كل أطياف المجتمع العراقي.

وكالات