ليبيا: لأول مرة منذ عامين.. تصدير شـحـنـة نـفـط من مـينـاء راس لانـوف

وسط تحذيرات من خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، بدأت عمليات تصدير النفط من ميناء راس لانوف شرق ليبيا، الذي توقّف قبل عامين.

وغادرت سفينة “سي-دلتا”، التي تحمل علم مالطا، محمّلة بنحو 776 ألف برميل من النفط الخام الميناء الشهير، أمس، متوجّهة إلى إيطاليا.

وهي أول شحنة تصدّر منذ سيطرة القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني على منطقة الهلال النفطي.

وكانت قوات بقيادة المشير خليفة حفتر شنّت قبل نحو 10 أيام هجوماً على المرافئ النفطية، وتمكّنت خلال 3 أيام من السيطرة على كامل المنطقة بعد طرد جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني منها، وبُعيد سيطرتها على الموانئ، أعلنت قوات الحكومة الموازية تسليم إدارة موانئ التصدير إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدين بالولاء إلى حكومة الوفاق الوطني، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانئ.

ويُفترض مبدئياً أن تذهب الأموال، التي تدفع مقابل النفط، إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي يتّبع سلطة حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً.

ومنذ عدوان الناتو في عام 2011 يعيش قطاع النفط الليبي تراجعاً مستمراً، وأصبحت ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، تحقّق أدنى إنتاج بين دول منظمة “أوبك”.

إلى ذلك، حذّرت عدّة دول غربية من تحوّل الصراع على النفط إلى نزاع مسلّح قد يقوّض اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، ويعيد البلاد إلى المربع الأول.

يأتي ذلك فيما قتلت 6 نساء وطفلة وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر غارة جوية استهدفت مشروع نينة الزراعي ببلدة سوكنة في بلدية الجفرة، وذكرت أنباء أن الغارة نفذتها طائرات حربية تابعة لمدينة مصراتة وانطلقت من قاعدة الكلية الجوية بالمدينة وكانت تستهدف آليات تابعة لمحمد النائلي، وهو ضابط موال للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقد أصابت الغارة الجوية المجهولة مدنيين جلهم من النساء والأطفال، كانوا يتنزهون حول نبع مياه معدنية بمشروع نينة الزراعي.

وبالمقابل نفى محمد قنونو، المتحدّث باسم عمليات الطوارئ بسلاح الجو في مصراتة، بشدة ما تردد في وسائل الإعلام، مشدداً على أن الطائرات التابعة للمنطقة نفّذت ست طلعات استطلاعية فوق جنوب سرت ومصراتة وزليتن والخمس ولم تصل إلى منطقة الجفرة.

أما بيان الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب في طبرق فقد أدان الغارة الجوية على الجفرة، واصفاً إياها بالعمل الإرهابي، الذي “قامت به طائرات أقلعت من القاعدة الجوية بمدينة مصراتة التابعة للمليشيات الخارجة عن القانون”.

وكالات