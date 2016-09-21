قاعــــدة بيانـــات لصناعـــة الدواجـــن.. وســــياسة شــــاملة للتســــويق

دمشق– فداء شاهين

استثمر وزير الزراعة المهندس أحمد القادري اجتماعه مع مربي الدواجن ليتبنّى فكرة أن يكون هكذا اجتماع دورياً، بهدف تتبع تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ومنعكساتها على قطاع الدواجن، ووضع مقترحات للمرحلة القادمة بما يساهم في تذليل الصعوبات والتخفيف من آثارها السلبية، ووضع حلول منطقية وواقعية قابلة للتطبيق ويكون تأثيرها مباشراً للنهوض بقطاع الدواجن وتحريك عجلة الإنتاج فيه للانتقال إلى التصدير.

وأكد القادري على أهمية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما يخصّ قطاع الدواجن والتي لقيت ارتياحاً كبيراً لدى المربين وانعكست بشكل إيجابي. وأشار نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سمير إسماعيل إلى أن المشكلات التي تمّ حلها مؤخراً هي مشكلة الأعلاف ومنع احتكارها وفتح الباب لاستيرادها وتخصيص مؤسسة الدواجن والأعلاف بنسبة 15% من المستوردات.

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو إن القرارات الحكومية الأخيرة ساهمت في حلّ معظم المشكلات التي يعاني منها القطاع، معللاً سبب انخفاض أسعار الفروج وارتفاع أسعار البيض بضعف القوة الشرائية للمستهلك، وتوقف الكثير من المداجن عن العمل نتيجة الخسارات التي كان يتعرّض لها المنتجون، آملاً أن تظهر نتائج القرارات الأخيرة قريباً على أرض الواقع ويعود المنتجون إلى الإنتاج.

واستعرض المربون الصعوبات التي تعترضهم، حيث بيّن أحمد الخطيب وهو أحد المربين أن تدخل وزارة الزراعة كان إيجابياً جداً وفي الوقت المناسب، مقترحاً إعادة الحياة إلى اتحاد مربي الدواجن، وإنشاء قاعدة بيانات لوضع خارطة إنتاجية يُبنى عليها لتحقيق التوازن في المستقبل، ومعالجة مشكلة استيراد أمات البياض بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

واقترح مدير مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر إيجاد قاعدة بيانات دقيقة لصناعة الدواجن، ووضع سياسة شاملة لتطوير تسويق المنتجات وإقامة شركات تسويقية، وإعداد خريطة وبائية لأمراض الدواجن، ودراسة وتسجيل بعض أنواع اللقاحات المستخدمة في الدول المجاورة وتطوير المخابر التشخيصية، وإدخال الأوبئة الحيوانية الطارئة (الأنفلونزا والسالمونيلا) ضمن خطة الطوارئ، وإعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل، والطلب من مديرية الجمارك تشديد الرقابة على دخول منتجات الدواجن والأدوية واللقاحات المهرّبة، وتسهيل حصول مربي الدواجن على القروض الزراعية الميسّرة، وإعطاء المرونة الكافية في تسعير المنتجات، وإيجاد آلية لتسليم المنتجات إلى مؤسسات التدخل الإيجابي بهدف امتصاص الفائض في أوقات الذروة، وإقامة المسالخ الآلية الحديثة، وتطبيق تعرفة استجرار الطاقة الكهربائية وفق المشاريع الزراعية على منشآت الدواجن وملحقاتها، وتأمين مخصّصاتها من المازوت والفحم الحجري.