نقطة ساخنة أُسقط قبل أن يكتب..!؟

إشكالية تقترب إلى حدّ كبير من الفاجعة، إن لم نستدركها، ورغم ذلك غير مُتنبَّه لها أو مسكوت عنها..!؟.

والمفارقة المؤلمة أنها دون أدنى شكل من أشكال تخلّف الإدارة وتراجعها، يتنافى ويتناقض مع مصطلح دولة المؤسسات والعمل المؤسساتي..، وبالتالي مشروع التنمية الإدارية.

بل أكثر من هذا تهدّد التنمية والعمل المؤسساتي في صميم أساساته القائمة على جانبين رئيسيين..

الأول: التخصّص في العمل والتنوّع في المهام والدور وتحمّل المسؤوليات، سواء على مستوى علاقة المؤسسات ببعضها أم في داخل المؤسسة الواحدة في إطار الدولة.

وثانيها: التعاون والتنسيق وتراكم الخبرات وتعليمها..، ناهيكم عن القوانين والأنظمة التي تضبط إيقاع العمل المؤسساتي عامة وخاصة.

على سبيل المثال لا الحصر، تشي المتابعة لأداء عدد من الوزراء السابقين والحاليين أنهم حين تعيّنهم بالمنصب وخاصة للجديد منهم أو للقديم المنتقل إلى وزارة أخرى (وهذا غير محبّذ..)، بأنهم يُفاجؤون بوجود “لوبي” إداري يحول بينهم وبين تطبيق ما يرتؤونه إدارياً وعملياً، إذا ما حاولوا إعادة هيكلة رؤوس مديرياتهم وإداراتهم المركزية، فما بالكم بغير المركزي..؟!.

وإن أفلحوا في بعض ذلك يجدوا أنفسهم في مطبّ عدم التمكّن من إكمال الحلقة الإدارية التي تمكّنهم من تطبيق رؤاهم الوزارية، لا بل إن استبدالهم لرأس هذا المفصل أو ذاك قد يكون دون جدوى، لأن المفصل الجديد الذي كان يعمل تحت إمرة المفصل المُقال، كان مغيّباً عن عمل المديرية إلاَّ في حدود ضيّقة تعمّد مديره تخصيصه بها، استبعاداً له من اكتساب الخبرة بعمل مديريته، وبالمقابل احتكار المدير للخبرة تحسّباً للتغيير..، وهذا ما صار وكان يصير..!؟.

إذاً هناك احتكار واختزال للمؤسسة في شخوص استطاعت أن تقنع رأس الهرم الإداري بأنها هي التي تستطيع وليس سواها أحد، وكان لها في كثير من الأحيان ما أرادت، حتى إن بعضها عاد لما أعفيَ منه..!؟.

إشكالية تقترب من الفاجعة..، إن لم نلقَ لها علاجاً شافياً، فلا شك أننا لن نشهد أي تطوير للإدارة في سورية، ولعل خير ما يُنبئ بذلك أننا لم نشهد أي تحسّن ملحوظ على هذا الصعيد الغاية في الأهمية بضرورة وجوده سواء على مستوى دعم القرار أم على مستوى التنفيذ.

ورغم أننا من المؤمنين بالاختصاص والتخصص، إلاَّ أن المدخل الذي نعتقده للخروج من هذا المرض العضال إدارياً واقتصادياً، قد يكون بتطبيق أو تصحيح التوصيف الوظيفي، لأن الحالي للوظائف في سورية فضفاضٌ وغير دقيق ويسمح بالمناورة..، كما أن محتواه غير محدّد، ولا يوجد توزيع محدّد للمهام على كل وظيفة ما يجعل توصيف الوظائف غامضاً، وهذا ما يؤكده خبراء الإدارة والاقتصاد، إذ يؤكدون أنه ووفقاً لوثيقة الأنظمة الداخلية، يجري توزيع المهام على المديرين والمديريات والدوائر، وليس على الوظائف، وهذا برأيهم يمثل نقصاً في نظام توظيف الوظائف، ويجب تعديله من خلال ربط المهام والصلاحيات والمسؤوليات بكل وظيفة، بحيث يعرف الموظف الذي يشغل منصباً معيناً ما يجب عليه فعله تحديداً. وفضلاً عن ذلك، عندما يجري تحديد المعارف والمهارات اللازمة على نحوٍ واضح يكون للوزراء فرصةٌ أكبر في توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، ويمكن تحقيق تقييم متوازن لكفاءة العمل.

وبالخلاصة يشدّدون على أن توصيف الوظائف بحاجةٍ إلى إعادة النظر بمجرد أن يجري اعتماد إطار للأهداف والهيكلية والعمليات والمهارات، ويحدّد النظام الداخلي قائمةً شاملة بما يمكن أن يرد في توصيف الوظائف.

أما أن يحتوي التوصيف على جميع البنود فلا يجوز أن يكون أمراً إلزامياً، إذ إن محتوى كل عنصر بحاجة إلى الإغناء، وخاصةً إلى توضيح صلة الوظيفة بالوظائف الأخرى..، لذا سورية بحاجة إلى توصيف جديد دقيق ومضبوط..، لكن هيهات أن يتم..، فقد أُسقط قبل أن يكتب.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com