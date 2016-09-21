المعارضة التركية تخرج عن صمتها وتندد بحملـة الـتطهـير الأردوغـانـيـة

خرج زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو عن صمته، وكشف عن تعرض الآلاف من الأتراك للمظالم على خلفية حملة التطهير المعلنة في البلاد.

وقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا: إن عشرات الآلاف عانوا الظلم في عمليات التطهير التي قامت بها الحكومة بعد محاولة الانقلاب العسكري، وأعلن تشكيل فريق خاص لمساعدتهم.

ويرى المراقبون أن هذه التصريحات قد تثير غضب رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتهدد الوحدة الهشّة بين الحكومة والكثير من أحزاب المعارضة منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز.

واتخذت السلطات التركية قرارات بإقالة نحو 100 ألف من أفراد الجيش وموظفي الحكومة أو إيقافهم عن العمل ومن بينهم مدرسون وممثلون للادعاء وضباط شرطة بسبب الاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب، واعتقل 40 ألف شخص على الأقل.

وقال كليتشدار أوغلو: “شكّلنا فريقاً في الحزب من أجل ضحايا تنظيم غولن الإرهابي، بإمكانهم المجيء وتقديم طلب لنا، وتلقينا معلومات بتعرّض 25 ألف شخص لظلم حتى الآن”.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب فرضت تركيا حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الوقت اتسع نطاق الحملة بشكل أكبر مع استهداف السلطات مدرسين في جنوب شرق تركيا.

وقال كليتشدار أوغلو: “يجب استخدام حالة الطوارئ من أجل إعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية، ولكنهم أخذوا أموراً ليست لها علاقة بالانقلاب على الإطلاق ووضعوها في حالة الطوارئ”.

ويقول منتقدون: إن تمديد حالة الطوارئ يمنح أردوغان حرية تقييد أو تعليق الحريات وتجاوز البرلمان وكذلك اتخاذ إجراءات سريعة ضد معارضيه.

وبدأ أكثر من 18 مليون تلميذ تركي الاثنين العام الدراسي في غياب عشرات آلاف المدرّسين الذين فصلوا من وظائفهم على خلفية الانقلاب الفاشل، وقال نور الدين جانكلي نائب رئيس الوزراء التركي: إن السلطات فصلت نحو 28 ألف مدرس وأوقفت زهاء 9 آلاف و500 آخرين عن العمل للاشتباه في صلاتهم بالإرهاب.

وقال رئيس نقابة المعلمين في اسطنبول حسين أوزيف أن “عدد المفصولين يتراوح بين أربعين ألفاً و45 ألفاً”، ويتعذر التأكد من هذا الرقم ويتخوف النقابي الذي يشعر “بالقلق” من أن يجري هذا العام الدراسي وسط فوضى شاملة”.

ويعتبر أوزيف أن المدرسين الجدد الذين اختيروا بسرعة لتلبية الحاجات و”يفتقرون إلى الإعداد والخبرة”، “سيدخلون مباشرة إلى الصفوف وسيجدون أنفسهم وجها لوجه مع التلامذة.. وسيكون هؤلاء ضحايا هذا الوضع، وكذلك بالنسبة إلى المدرسين المفصولين”.

وقبل خمسة عشر يوماً، أوقفت الحكومة التركية 11 ألفاً و500 مدرس على الأقل في بلد يبلغ عدد المدرسين فيه 850 ألفاً.

وتؤكد المعلمة جيغديم التي أتت للتظاهر في اسطنبول في التاسع من ايلول احتجاجاً على عمليات التطهير في الهيئة التعليمية، أن الأساتذة “ليسوا انقلابيين وليسوا إرهابيين، نحن مدرسون”.

وكالات