الـقـوات الـعـراقـيـة تـحـرّر 50 % من الشرقاط وهروب جـمـاعي لـمتزعمي “داعـش”

تسارعت الأحداث في العراق، إذ تُعدّ الخطط لتحرير مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وآخر مدنه الرئيسية التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس من نيويورك، عن انطلاق عمليات تحرير قضاء الشرقاط، التي تبعد مئة كيلومتر إلى الجنوب من الموصل، وجزيرتي الرمادي وهيت.

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين: إن القوات الأمنية حرّرت أربع قرى ضمن عمليات قضاء الشرقاط، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش، وأضاف: إن “قطعات القوات الأمنية المشتركة تمكّنت من تحرير قرى الجدعان والعيثة والمسيحلي والسويدان”، وأضاف: إن “القوة الجوية قصفت أهدافاً متعدّدة لمواقع التنظيم”، وإن “العملية تسير وفق ما خطط لها”.

وانطلقت العملية من محاور القيارة وتلول الباج ومفرق الزوية.

وفي السياق أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، بهروب أغلب متزعمي “داعش” ونقل عوائلهم إلى قضاء الحويجة، وأضاف: إن “عناصر التنظيم المتبقين هم عناصر محلية وعناصر مما يعرف بـ”أشبال الخلافة” الذين زج بهم التنظيم إلى ساحات القتال وعدد كبير منهم يفرون من مواقعهم”.

وأكد قائم مقام بلدة الشرقاط علي الدودح سيطرة القوات الأمنية العراقية على 50 % من مركز البلدة، وأعرب عن اعتقاده بأن تحرير الشرقاط من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي قد يتمّ خلال 12 ساعة المقبلة، مؤكداً أن عمليات التحرير تجري بسرعة وأن قطعات الجيش والحشد العشائري هي من تنفّذ عملية تحرير القضاء مع عمليات صلاح الدين، وكشف أن “عناصر التنظيم فروا صوب منطقة الحضر في محافظة نينوى والحويجة في محافظة كركوك”.

ومن الناحية العسكرية يعتبر تقدّم القوات العراقية باتجاه الشرقاط ووصولها الى مسافة حوالي 4 كيلومترات فقط عن مركز المدينة الرئيس مهماً جداً، لأن عناصر “داعش” فقدوا خطوطهم الدفاعية خارج المدينة، وخسروا أيضاً أسلوب الدروع البشرية عندما قاموا باحتجاز السكان، ومن الناحية الاستراتيجية يمكن للقوات العراقية إنشاء خط أمني ينطلق من شمال صلاح الدين مروراً بالشرقاط وصولاً إلى القيارة، أي تأمين خط إمداد عسكري استعداداً لتحرير نينوى.

وأعلن الدودح عن تحرير المجمّع السكني لشركة الحضر العامة جنوب غربي القضاء دون مقاومة، موضحاً أن “المجمع هو منطقة سكنية تضم أكثر من 300 دار”، ومبيناً أن “هذه “الرقعة تعد من المناطق الحيوية التي تطل على مركز الشرقاط وتقع على مرتفعات تمكّن القوات الأمنية من استعادة جميع ما حولها بسهولة”، كما أعلن عن تحرير مزارع درة التاج والرمضانيات ومنطقة يطلق عليها “قندهار التنظيم الإرهابي” شمال المحافظة”.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 71، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال لقائه العبادي، أن المعركة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم “داعش” قد تبدأ سريعاً، وقال: إنه سيطلب من الكونغرس ودول أخرى تقديم الدعم لتلك الجهود.

من جهته أعرب العبادي عن أمله في طرد التنظيم الإرهابي من الموصل خلال الأشهر القادمة.

وفي هذا السياق قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: إن القوات العراقية ستكون مستعدة لعملية الموصل في تشرين الأول، كأحدث مؤشر على أن الحرب على تنظيم “داعش” في الموصل باتت وشيكة.

وأضاف الجنرال دانفورد: إن توقيت الهجوم يعود لرئيس للعبادي، وستكون مهمتنا مساعدة العراقيين فعلياً في تقديم القوات والدعم اللازم للعمليات في الموصل.

وكالات