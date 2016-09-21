استشهاد فلسطيني في الخليل وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

استشهد شاب فلسطيني، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها على الشاب الفلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على مفرق واد الجوز القريب من مدخل بنى نعيم شرق الخليل.

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال بشكل عشوائي تجاه الأهالي خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 12 شاباً فلسطينياً من مخيم الدهيشة في بيت لحم ونابلس والخليل وجنين بالضفة الغربية وسبعة من محافظة رام الله والبيرة وتسعة من بلدة العيسوية في القدس المحتلة .

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات وأحياء في الضفة الغربية منها الظاهرية ويطا وسعير وحلحول ونصبت حواجزها العسكرية.

هذا وجدد مستوطنون اقتحامهم الاستفزازي للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

في الأثناء، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خمسة أطفال فلسطينيين في عشرة أيام، أربعة منهم بالرصاص الحي، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين استشهدوا على يد الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 31 طفلاً.

وأوضحت الحركة العالمية، في بيان صحافي، أنها وثّقت استشهاد الطفل عبد الرحمن الدباغ (15 عاماً) من مخيم البريج في قطاع غزة، الذي سقط جراء إصابته بشكل مباشر بقنبلة ضوئية في عينه اليسرى، أطلقها صوبه جنود الاحتلال خلال مسيرة خرجت في التاسع من الشهر الجاري شرق مخيم البريج.

وبينت الحركة أن جنود الاحتلال قتلوا الطفل فارس موسى خضور (17 عاماً) وأصابوا قريبته الطفلة رغد عبد الله خضور (17 عاماً) بجروح خطيرة بمحافظة الخليل، بزعم أنهما حاولا تنفيذ عملية دهس، في السادس عشر من الشهر الجاري، كما قتلت قوات الاحتلال في اليوم ذاته الطفل “محمد ثلجي” الرجبي (15 عاماً) قرب حاجز عسكري “جلبرت” في تل ارميدة بالبلدة القديمة في الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي الخليل أيضاً، وثّقت الحركة العالمية استشهاد الطفل أمير جمال الرجبي (16 عاماً) في التاسع عشر من الشهر الجاري، بعد أن أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف النار صوبه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفي اليوم الذي يليه قتلت قوات الاحتلال الطفل عيسى سالم طرايرة (15 عاماً) على مدخل بلدة بني نعيم بالحجة نفسها.

وأكدت الحركة العالمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة “إطلاق النار بقصد القتل”.

وكالات