الهلال يلتقي وفد «فياآراب» في أمريكا والبرازيل: أرسلنا لهم الحضارة وأرسلوا لنا القتل والإرهاب

دمشق – بسام عمار – سانا:

التقى الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، أمس في مقر القيادة، وفد اتحاد الجاليات العربية في أمريكا والبرازيل “فيا آراب” برئاسة عزيز جرجور رئيس الاتحاد.

وقال الرفيق الهلال: إننا في قيادة الحزب نقدّر هذه الزيارة من وفد يضم شخصيات مرموقة لها مكانتها الثقافية والاجتماعية، وتمثّل أهم وأعرق المؤسسات في بلاد الاغتراب، في هذه الظروف الصعبة التي نخوض فيها حرب العزة والكرامة دفاعاً عن سيادتنا الوطنية وحرية قرارنا السياسي، وعن كل الشرفاء والأحرار في العالم في زمن قلّ فيه الأحرار والأسياد، وسادت فيه التبعية والعمالة للإمبريالية والرجعية.

وأضاف: أنتم السفراء الحقيقيون لبلدكم الذي كان ومازال بلد الأمن والسلام والمحبة، ومنه انطلقت كل الرسائل السماوية التي دعت إلى المحبة والسلام والخير، ولكن للأسف نحن أرسلنا لهم الحضارة وهم أرسلوا لنا القتل والإرهاب والإجرام وكل ما هو منافٍ للإنسانية، وشدد على أهمية دور الوفود التي تزور سورية في نقل حقيقة الأحداث الجارية فيها للإسهام في خلق رأي عام عالمي مساند لقضايانا المحقّة، وفضح الفكر الوهابي التكفيري الهدّام الذي تتصدّى له.

وأكد الرفيق الهلال أن كل الرهانات والمخططات التي رسمت خلال هذه الحرب سقطت بسبب متانة وحدتنا الوطنية، وعقيدة الجيش العربي السوري الذي حيّر العالم بصموده، وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد، وقوة مؤسساتنا الوطنية التي أمّنت مقومات الصمود رغم الحصار الاقتصادي الذي مورس على سورية لإركاعها.

وتحدّث الرفيق الهلال عن العلاقات التاريخية بين سورية والبرازيل، مشيداً بمواقفها خلال الأعوام الماضية من الحرب، والتي كانت تدعو من خلالها للحفاظ على السيادة الوطنية وحرية الشعب السوري في اتخاذ قراره، منوّهاً إلى أن مواقف دول البريكس كانت كما البرازيل، تحترم سيادة الدول الأخرى والقانون الدولي الخاص بذلك.

وفيما يتعلّق بمحادثات جنيف، أوضح الأمين القطري المساعد أن القيادة ومنذ بداية الأحداث فتحت باب الحوار مع المعارضة، ولكن وللأسف لم تكن هذه المعارضة جادة في الحوار وصاحبة موقف، لأنها مرتهنة للخارج وتنفّذ أجندات مشغليها، ولم يكن همها الوطن وحقن الدم، والقيادة تؤكّد وبشكل دائم أنها مع أي طرح يحقن الدم السوري بشرط الحفاظ على السيادة الوطنية.

من جانبه أكد جرجور أن الهدف من الزيارة التضامن مع سورية وشكرها على مواقفها وصمودها الأسطوري في وجه الحرب التي تشن عليها، مؤكداً أن النصر حليف الشعب السوري الذي انتصر على كل المؤامرات والمخططات التي حيكت ضده.

حضر اللقاء الرفيق الدكتور مالك علي رئيس المكتب الاقتصادي القطري.

كما التقى الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وفد “فيا آراب”، وقدّم عرضاً عن العدوان الإرهابي الذي تتعرّض له سورية، مشيراً إلى أن الجريمة المتعمدة التي اقترفتها الطائرات الأمريكية ضد أحد المواقع العسكرية السورية قد أثبتت للعالم أجمع العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعات الإرهابية، وعدم صدق النوايا الأمريكية في مكافحة الإرهاب، لأنها هي التي عملت على انتشار الإرهاب، وتتحالف مع أنظمة مثل السعودية وقطر وتركيا التي تشكل خزان التطرف في المنطقة والعالم.

وأكد سوسان أن الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة الذين سطروا ملاحم في البطولة والصمود أكثر قدرة وعزيمة اليوم على إلحاق الهزيمة بالعصابات الإرهابية وإفشال المؤامرة على سورية والحفاظ على وحدتها أرضاً وشعباً وعلى قرارها الوطني المستقل، وأعرب عن تقدير سورية العالي للجهود التي يبذلها المغتربون من أجل توضيح حقيقة المؤامرة على سورية وتطوير العلاقات بين وطنهم الأم ومجتمعاتهم الجديدة.

من جانبهم عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالصمود الأسطوري للشعب السوري مؤكدين وقوفهم إلى جانب وطنهم لتعزيز صموده والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب التكفيري، مجددين ثقتهم بتحقيق الانتصار النهائي على أعداء سورية والإنسانية.

حضر اللقاء بشار صافية مدير إدارة المغتربين.