“جند الأقصى” على لائحة الإرهاب الأمريكية.. ومساعٍ دولية لاستئناف اتفاق التهدئة الجيش يكثف ضرباته على تجمعات التكفيريين في أرياف دير الزور وحمـاة وحمص.. وعـشـرات العائـلات تغـادر أحيـاء حـلـب الشرقية

شهد يوم أمس حراكاً دبلوماسياً لإنقاذ اتفاق التهدئة حيث حاولت واشنطن الظهور بهيئة الحريص على إنقاذه وأعلنت إدراج تنظيم “جند الأقصى” الإرهابي على لائحتها السوداء للتنظيمات الإرهابية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الإدارة الأمريكية جادة في محاربة الإرهاب وهي من قدمت قبل نحو أسبوع الدعم الناري لإرهابيي داعش للهجوم على مواقع للجيش العربي السوري في جبل الثردة بدير الزور، وبالتالي فهي، كما تعودنا سابقاً، تدرج على لائحتها التنظيمات الإرهابية التي لا تتعاون معها وتتضارب أفعالها الإجرامية مع مصالح إجرامها.

وغداة إعلان القيادة العامة للجيش انتهاء سريان اتفاق وقف التهدئة، أصر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن الاتفاق لا يزال سارياً وهذا ما أكد عليه بالأمس خلال اجتماع مجموعة دعم سورية، وذلك في محاولة من الإدارة الأمريكية التي لم تنفذ أي بند من الاتفاق ولم تضغط على المعارضة التي تدعمها للالتزام به، لإعطاء مزيد من الوقت للمجموعات الإرهابية التي تدعمها لاستجماع قواها والاستمرار في إرهابها.

وفي إطار اختبارها لنوايا واشنطن أكدت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن شرط استئناف اتفاق وقف القتال بسيط جداً ويتمثل في ضرورة أن يوقف الإرهابيون شن هجمات على القوات المسلحة السورية، وألا يقصف الجانب الأمريكي السوريين بـ “الصدفة”.

وفيما خرجت عشرات العائلات صباح أمس من الأحياء الشرقية في حلب هرباً من إرهاب المجموعات التكفيرية التي تحاصرهم وترتكب بحقهم الجرائم وتصادر أملاكهم وأرزاقهم، نفت سورية وروسيا في تصريحات متزامنة ما تداولته وسائل إعلام شريكة في سفك الدم السوري من ادعاءات عن استهداف قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب، وأكدتا أن تلك الأنباء عارية عن الصحة.

وسط هذه الأجواء واصلت وحدات من قواتنا المسلحة عملياتها في عدة مناطق تسلل إليها الإرهاب التكفيري حيث نفذ الطيران الحربي طلعات جوية على تجمعات التنظيمات التكفيرية في محيط جبل ثردة بريف دير الزور وفي ريفي حماة وحمص دمر خلالها مقرات وعربات مصفحة لهذه المجموعات إضافة إلى إيقاع العشرات في صفوفها بين قتيل ومصاب. في وقت تصدت وحدات أخرى من الجيش لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية إلى قرية الدرخبية بريف دمشق الغربي وردتها على أعقابها بعد القضاء على عدد من أفرادها.

وفي التفاصيل، دمر سلاح الجو آليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي داعش وقضى على عدد منهم في غارات على تجمعاتهم في محيط جبل ثردة جنوب شرق مدينة دير الزور.

وفي ريف حماة دمرت وحدات من الجيش مقرات وآليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على أعداد منهم في رمايات وعمليات مركزة على تجمعاتهم في كفر نبودة وعطشان وسكيك ومورك ومحيط معان وكوكب وصوران وأم حارتين وتلة الناصرية وتل بزام ووداي حوير بالريف الشمالي.

وفي ريف حمص نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات مكثفة على تجمعات لتنظيم داعش في خنيفيس والتنف ومحيط حقل شاعر والسخنة في بادية حمص الشرقية، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من المقرات والعربات المدرعة المزودة برشاشات متنوعة والقضاء على العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري الذي تؤكد الوقائع أنه ينسق اعتداءاته وهجماته الإرهابية مع طيران التحالف الدولي المزعوم بقيادة الولايات المتحدة، كما سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته خلال غارات للطيران الحربي السوري على تجمعاتهم في الرستن وتلبيسة وعز الدين والمكرمة والعسيلة والزعفرانة، كما وجهت وحدة من الجيش رمايات مكثفة إلى مقرات وتجمعات للمجموعات الإرهابية في قرية أم شرشوح ما أدى إلى تدميرها. وتأكد مقتل العشرات من إرهابيي أحرار الشام وتنظيم جبهة النصرة من بينهم خالد سليمان القروط وعبد الهادي الطحان ومنار الطحان ومحمد الصالح وخالد تركماني وجمعة حديد وساري الرجب بنيران الجيش العربي السوري في الرستن والزعفرانة والفرحانية.

وفي درعا وريفها دمرت وحدة من الجيش مقر قيادة للتنظيمات الإرهابية وسيارة مزودة بمدفع رشاش عيار 23مم وقضت على عدد من الإرهابيين في درعا البلد.

وفي ريف دمشق اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على إحدى النقاط العسكرية في محيط قرية الدرخبية في الغوطة الغربية وردتها على أعقابها بعد القضاء على عدد من أفرادها وإصابة آخرين.

خروج عشرات العائلات من أحياء حلب الشرقية

في الأثناء خرجت عشرات العائلات من أحياء حلب الشرقية اتجاه الشيخ مقصود ونقاط تمركز الجيش العربي السوري في الأحياء الغربية حيث قامت الجهات المعنية باستقبالهم ونقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة، وأكد عدد من الأهالي أن المجموعات الإرهابية تحتجز مئات العائلات وتمنعهم من مغادرة الأحياء الشرقية للمدينة وتحاصرهم وتتخذ منهم دروعاً بشرية حيث استهدفت أكثر من مرة بالرصاص العديد من الأشخاص الذين حاولوا الخروج باتجاه الأحياء الغربية، ولفتوا إلى أن الأهالي في حي كرم الجبل وغيره من الأحياء الشرقية خرجوا في مظاهرات تطالب إرهابيي جبهة النصرة وأحرار الشام بالخروج من منطقتهم ووقف الأعمال القتالية.

سورية وروسيا تنفيان استهداف قافلة مساعدات

من جهة ثانية قال مصدر عسكري: إنه لا صحة للأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام عن استهداف الجيش العربي السوري قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب.

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه الطيران الحربي الروسي أو السوري أي ضربة لقوافل المساعدات الإنسانية في حلب، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: إن سلاحي الجو الروسي والسوري لم ينفذا أي ضربات جوية على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة جنوب غرب حلب، مبيناً أنه لا توجد مؤشرات على إصابة القافلة الإنسانية جنوب غرب حلب بأي قذائف بعد دراسة التسجيلات المصورة، ولفت إلى أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة قاموا يوم أمس في حوالي الساعة00ر19 بتوقيت موسكو بهجوم شامل وكبير وبدعم من المدفعية وراجمات الصواريخ في اتجاه تواجد القافلة.

وقال المسؤول العسكري الروسي: درسنا بدقة شريط الفيديو الذي نشره ما يسمى “النشطاء” من مكان الحادث ولم نجد ما يدل على إصابة قافلة الشاحنات بأي ذخائر حربية ولم تظهر أي حفر في المكان ولا أي إصابات في هياكل الشاحنات أو تناثرها لقطع نتيجة موجات انفجارات القنابل الجوية، وأضاف كل ما عرض في الفيديو كان النتيجة المباشرة لحريق بدأ بشكل غريب في وقت واحد مع بدء الهجوم الشامل للمسلحين في حلب.

وبيّن كوناشينكوف أن مسار تحرك القافلة كان يمر عبر مناطق تنتشر فيها مجموعات مسلحة ولذلك كان مركز التنسيق الروسي في حميميم يقوم بمرافقتها باستخدام طائرات دون طيار، وأشار إلى أنه تم إيصال القافلة بنجاح في الساعة 40ر13 بتوقيت موسكو وبعد ذلك أوقف مركز التنسيق الروسي مراقبة القافلة.

الكرملين: يتعين على أمريكا ألا تقصف السوريين بـ “الصدفة”

سياسياً، أكد الكرملين أنه لا يمكن استئناف اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية إلا إذا أوقف الإرهابيون هجماتهم على الأحياء السكنية ومواقع الجيش العربي السوري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف: إن الوضع في سورية يثير قلقاً شديداً في موسكو وهناك أمل ضعيف جداً الآن في استئناف اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية، ولفت إلى أن شرط استئناف الاتفاق بسيط جداً ويتمثل في ضرورة أن يوقف الإرهابيون شن هجمات على القوات المسلحة السورية، مضيفاً: إنه يتعين على الجانب الأمريكي ألا يقصف السوريين بالصدفة، وأشار إلى أن الجيش العربي السوري كان الجهة الوحيدة التي التزمت بشروط اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن واشنطن فشلت في الفترة الماضية التي تجاوزت أسبوعاً في الفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة والإرهابيين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض الكشف عن تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية ولذلك لا تقوم موسكو بالكشف عنها من جانب واحد.

مجموعة دعم سورية تبحث موضوع وقف الأعمال القتالية

إلى ذلك بدأ على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اجتماع وزراء خارجية مجموعة دعم سورية لبحث موضوع وقف الأعمال القتالية في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في الوفد الأمريكي أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري كانا على اتصال دائم على مدى الأسبوع الأخير بعد بدء سريان اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية يوم الـ 12 من أيلول الجاري، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات ستستمر في الأيام المقبلة.

“جند الأقصى” على لائحة الإرهاب الأمريكية

وفي سياق ما تسميه الحرب على الإرهاب أعلنت واشنطن إدراج تنظيم جند الأقصى على لائحتها السوداء للتنظيمات الإرهابية.

وذكرت وزارة المالية الأمريكية في بيان لها أن السلطات الأمريكية ضمت جماعة جند الأقصى إلى قائمة العقوبات وذلك بعد أشهر من عرقلة طلب روسي إلى مجلس الأمن الدولي لإدراج ما يسمى جيش الإسلام وأحرار الشام ضمن لائحة الإرهاب الدولية رغم ارتكاب التنظيمين مئات الجرائم والمجازر بحق السوريين.