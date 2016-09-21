فضيحة جديدة في مضايا.. تلاعب بالأرقام وسرقة المساعدات الإنسانية

البعث-بلال ديب:

عشية الإعلان عن الاستعداد لإدخال مساعدات إنسانية جديدة إلى بلدتي مضايا وبقين في ريف دمشق، كشفت مصادر محلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن معلومات خطيرة تتعلّق بالتلاعب بأعداد المدنيين المتواجدين فعلياً داخل البلدتين اللتين تتواجد فيهما مجموعات إرهابية تتخذ من الأهالي دروعاً بشرية وتقوم بالاستيلاء على أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم وتمنع وصول المساعدات إليهم مشيرة إلى فضائح بهذا الصدد تؤكد ارتباط القائمين على توزيع المساعدات بجهات تسعى لتسييس الملف وتحويله إلى ورقة ضغط محلية ودولية مستهدفة بذلك المواطنين والحكومة السورية معاً..

وفي التفاصيل علمت “البعث” أنه منذ حوالي الشهر وقع خلاف شديد داخل الجامع الرئيسي في مضايا وجرى تبادل الاتهامات حول المساعدات الإنسانية التي أدخلت مؤخراً إلى البلدتين، وقد تطور الأمر إلى عراك بالأيدي واشتباك بالأسلحة بين مسؤول “الملف الإغاثي” فيما يعرف بـ “المجلس العسكري المحلي” ومواطنين آخرين، وكانت النتيجة اعتراف مسؤول الإغاثة بمعلومات تُكشف لأول مرة حول التلاعب بأعداد المدنيين المصرّح عنهم داخل البلدتين، ووفقاً لما نقلته المصادر عن لسانه قال: ” أنا حاطط أسماء 40000 واحد مع إن الموجودين من أهل مضايا وبقين والزبداني يا دوب 12000 واحد”!.

ويأتي تصريحه هذا عقب مطالبات الأهالي بفتح المستودع الذي كانت تتمّ عمليات الإفراغ والتوزيع ضمنه بعد ادعائه بأنه فارغ تماماً، لكن المفاجأة التي فجرت الموقف كانت اكتشاف حوالي 2000 حصة غذائية وزّعت بعد اكتشافها.

ويتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن فضائح التلاعب بالأعداد فضيحة الأمم المتحدة في ملف داريا، بعد اكتشاف العدد الحقيقي للمتواجدين فيها، والذي كشف خلال عملية التسوية المعروفة.

ووفقاً للمصدر فإن العدد الحقيقي للمدنيين المتواجدين داخل بلدتي مضايا وبقين يتراوح بين 15000 إلى 20000 في الحد الأقصى، آخذين بالحسبان الوافدين من الزبداني.

وتتقاطع المعلومات المتوفّرة حول التنسيق المبرمج بين ما يسمى “المجلس العسكري المحلي” في مضايا وعدد من “النشطاء” داخل البلدة وخارجها لاستغلال الملف بالتنسيق مع “متعاونين” في “المملكة السعودية” ومشيخة قطر باتجاهات عدة منها: أولاً: تسييس الملف الإنساني واستخدامه كورقة ضغط ضد الحكومة السورية، وهو ما ظهر عبر تصريحات دي مستورا المتكررة حول الموضوع، والتجييش الإعلامي حول الملف.

وثانياً: استمرار الضغط الممنهج في ملف الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب عبر التنسيق مع إرهابيي جيش الفتح وأحرار الشام لاستمرار الحصار على البلدتين مقابل الإرهابيين المتواجدين داخل مضايا وبقين فيما بات معروفاً باتفاقية الزبداني–كفريا الفوعة.

وثالثاً: الحصول على الدعم المالي الذي يقدّمه بعض العملاء في السعودية وقطر وتركيا عبر وكلاء لهم في الداخل بمسميات الجمعيات التنموية والخيرية.

ورابعاً: الضغط على المدنيين المتواجدين داخل البلدتين لضمان عدم الانقلاب عليهم ومحاسبتهم باستخدام ورقة الأغذية التي يتمّ الاحتفاظ بها إلى الوقت الذي يستهلك فيه المدنيون حصصهم، ودفعهم لتقديم الولاء لتلك المجموعة من الإرهابيين إضافة لدفع المبالغ الخيالية ثمناً للأغذية المسروقة، والتي يأخذها التجار المحميون من المجلس.

ومع اقتراب موعد دخول المساعدات الإنسانية إلى بلدتي مضايا وبقين يتخوّف الأهالي من تكرار السيناريو السابق نفسه واستمرار معاناتهم نتيجة للحصار الداخلي، والملف الشائك الذي لا يزال عالقاً لما يزيد عن العام، ويناشد أهالي البلدتين إنهاء الحصار ودخول الجيش العربي السوري وبسط سيطرة الدولة وتخليص المدنيين من الاستغلال والحصار الذي يفتك بهم صحياً ونفسياً وجسدياً.