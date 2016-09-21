استيراد أكثر من 150 ألف طن من القمح من روسيا.. و67 ألف طن أخرى قيد الوصول

دمشق-ميادة حسن:

أكد مدير الشؤون العامة في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المهندس يوسف قاسم أنه تمّ استيراد كمية 150342 طناً من مادة القمح الطري من روسيا خلال هذا الشهر، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” أن هناك كمية أخرى تبلغ 67 ألف طن ومن المتوقّع وصولها خلال الأيام القادمة.

وأضاف قاسم: إنه سيتمّ توزيع هذه الكميات حسب حاجة المحافظات، علماً أن مشتريات الأقماح المحلية لهذا الموسم وصلت إلى 391466 طناً، حيث تمّ شراء 343198 طناً من محافظة القامشلي، تلتها حماة بكمية 38515 طناً، وحمص 5755 طناً، وتمّ شراء 2469 طناً من محافظة دمشق، بالإضافة إلى شراء كمية 1095 من محافظة طرطوس، فيما بلغت المشتريات من اللاذقية 130 طناً، ومن درعا 294 طناً فقط، وبيّن أن لكل محافظة خصوصيتها لذلك تختلف في الكميات التي تقدّمها للبيع، أما الاعتماد فهو على المناطق الشمالية للقطر.