أنصاري: الدعم الإيراني لسورية في مواجهة الإرهاب أساسي وراسخ

تابع الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، أمس، مباحثاته مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري والوفد المرافق.

وبحث الجانبان تعزيز التواصل بين البلدين من خلال تشكيل لجنة سياسية ثنائية تعقد اجتماعاتها دورياً في دمشق وطهران.

وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين سورية وإيران في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الأمريكية وأدواتها الارهابية ضد دول وشعوب المنطقة.

وأشاد الدكتور المقداد بالدور الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم سورية سياسياً واقتصادياً خلال هذه الحرب التي تشن عليها.

من جهته أكد أنصاري على استمرار التنسيق والتشاور المكثفين بين البلدين في الاوضاع الدقيقة التي تعيشها سورية ودول المنطقة وقال: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في دعمها لسورية في المجالات كافة”.

حضر اللقاء محمد رضا رؤوف شيباني سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية بدمشق ودهقان بوده رئيس الإدارة الأولى للشرق الاوسط وعباس كلرو مستشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية.

وخلال مؤتمر صحفي في دمشق أكد أنصاري أن دعم سورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية هو مبدأ أساسي وراسخ لإيران، مشدداً على أن استمرار بعض الأطراف في سياساتها السابقة بالاعتماد على التنظيمات الإرهابية لتحقيق المكاسب السياسية لن يجلب سوى الخراب للمنطقة، وشدد على أن أي عمليات عسكرية أحادية الجانب تستهدف التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية دون التنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لا يمكن أن تقبل بها إيران، معتبراً “أن مثل هكذا تدخل سيترتب عليه تداعيات وخيمة”، وأضاف: إن الشعب السوري هو الذي يحق له أن يحدد مستقبله دون السماح لأي طرف من اللاعبين الإقليميين أو الدوليين أن يتدخل في الشؤون السورية، لافتاً إلى أن أي مشروع سياسي يحظى بترحيب الحكومة السورية سيلقى احترام وتأييد إيران.

وأوضح أنصاري أن بلاده ترحب على الدوام بالتوصل لأي وقف جدي وحقيقي للأعمال القتالية في سورية لأن ذلك سيؤدي إلى بداية إيجاد حل سياسي للأزمة وخلق حركة منسجمة وموحّدة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طرف أن يتشدّق بموضوع وقف الأعمال القتالية من جهة ويلعب بشكل تكتيكي بالورقة الإرهابية من جهة أخرى.