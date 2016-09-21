شركة إنشاءات عامة تقرع أجراس الإنذار حول مستقبلها

دمشق-كنانة علي:

قرعت الشركة العامة للبناء والتعمير أجراس الإنذار المتعلّقة بصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الذي خلّفه الارتفاع الكبير والمتلاحق في أسعار المواد، وعدم استقرار سوق القطع الأجنبي، ليشكّل هذا التحدي إشكالية تتعلّق بعدم مقدرة العارضين والموردين على تقديم موادهم وخدماتهم، وهذا ما انعكس على السيولة النقدية في الشركة وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة والمدرجة بالخطة.

ومع أن المهندس عامر هلال مدير عام الشركة حمّل العقوبات المفروضة على القطر المسؤولية الأكبر إلا أنه عرج على تعرّض بعض المنشآت للنهب والسرقة والتخريب، مضافاً إليها صعوبة التحاق العمال بعدد من مواقع العمل وتعرّض العديد منهم للاعتداءات واستشهاد عدد منهم وكذلك عزوف عمال وحدات الإنتاج عن الالتحاق بمواقع العمل.

وأكد هلال في تصريح خاص بـ”البعث” بأن الشركة استطاعت وبجهود كبيرة من كافة العاملين تنفيذ الخطة الإنتاجية المقررة وتذليل بعض الصعوبات بإعادة الثقة مع كافة الجهات من خلال تنفيذ مشاريعها بأفضل الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وتسديد التزامها مع الموردين وتلافي ما أمكن من جزء من النقص في كوادرها البشرية من خلال زيادة ساعات العمل وتحدي كافة الظروف الصعبة.