تنص أسس التربية الحديثة وعلم النفس على أن الأهل عليهم مراقبة تصرفاتهم أمام أولادهم الصغار، فهم يتلقون منهم كل شيء من كلمات وأفعال وتعبيرات وحركات، ويقلدونهم حتى لو أنهم لا يفهمون ماذا يفعلون، فالكبار هم مدرسة الصغار، والكثير من الأطفال يطمحون أن يكونوا كآبائهم عندما يكبرون، فهم قدوتهم في الحياة.

هذه القاعدة إن فكرنا فيها جيداً لوجدنا أنها فلسفة، تمشي عليها الحياة في كل مفاصلها، ففي دوائر المؤسسات والمنظمات عندما يكون صاحب المرتبة الأعلى يعمل بإخلاص تجد كل من هم أدنى منه مخلصين بعملهم والعكس صحيح، فالكبير دائماً قدوة.

عندنا الوضع مختلف كل الاختلاف، فعندما كشفت المخالفات في الفيفا، بدأت المحاكمات والعقوبات والعزل من المناصب، وعندما تم اكتشاف أن اللاعبين الروس يتعاطون المنشطات حرموا من المشاركة في الأولمبياد، وكل هذا نابع من منظمات رياضية عالمية أكبر من الاتحاد الرياضي العام الذي لم يقتد بهم، ويعاقب المسؤولين عن الفساد في الرياضة، وعن تراجع مستوى الألعاب الرياضية المختلفة، والكثير من الأمور.

هذا الأمر يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، فهل (دود الخل منو وفي)؟ والمنافع مشتركة من هذا التراجع وآخر همّ هو الرياضة، فهل هذا الأمر صحيح؟!!.