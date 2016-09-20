ميزة الرياضة التي نلاحظها أن معظم الأندية بعيدة عنها، وهي تحتاج إلى الصبر، فلبناء لاعب رياضي على مستوى عالٍ، يجب البدء معه من الصفر وفي عمر صغير، ليصل إلى سن الرجال أو السيدات، وهو بأفضل مستوى، فاللاعب الرياضي كالأرض الزراعية الخصبة، إن كان لديه الموهبة، يبدأ العمل عليه بزراعة بذور اللعبة، ثم يتابع العناية به ليصل إلى سن النضج، ويكون كالمزرعة المثمرة المليئة بالأزهار والأشجار التي تحتوي الكثير من الخيرات.

لكن ما يحصل مع رياضتنا في ظل هذه الأزمة هو أمر عجيب، فتوقفت معظم الأندية عن العناية بالقواعد لتقليل التكاليف، ووضعت كل جهدها وأموالها بفرق الكبار على أمل تحقيق أي شيء. هذا الأمر عانى منه نادي النصر مع كرة السلة، فتخلّى عن العناية بالقواعد، وتوجّه لفرق الكبار، ويبحث كل موسم عن لاعب جاهز لتدعيم فرقه، لكنه مؤخراً اكتشف خطأه، فألغى مشاركة فريق السيدات في الدوري بعد أن بات شبه مستعد من أجل العناية بالقواعد.

الأمر العجيب الذي بات واضحاً أن فرقاً كثيرة مثل النصر، لا يمكنها توجيه اهتمامها على شيئين معاً، فإما أن يعتني بالكبار، وينسى القواعد، أو يعتني بالقواعد، وينسى الكبار، عجيبة يا رياضة بلدي.