مكانك راوح

انتهت دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو في البرازيل يوم الأحد، وخرجنا منها كما دخلنا، وكان أفضل ما حققناه فيها هو المركز الرابع في رفع الأثقال عن طريق اللاعبة نورة بدور.

الأمر العجيب هو ما حصل مع اللاعب محمد خالد المحمد في مسابقتي رمي الرمح ورمي الكرة الحديدية، فلم نشهد في أدائه أي تقدم، بل على العكس تماماً، كان التراجع مصيره، ففي مسابقة رمي الرمح لم يصل إلى رقمه الشخصي والعالمي والذي قدره (44) متراً، وحطم رقمه الإيراني كالفاندي خمس مرات، وكان أعلى رقم وصل له محمد خالد في المسابقة هو (32,72) متراً من المحاولة الثانية، وفشل في محاولاته الأولى والثالثة وحل عاشراً.

أما في الكرة الحديدية، فحافظ على مركزه الذي حققه في ألعاب لندن من أربع سنوات وهو المركز السادس، بينما الذهبية ذهبت للصيني غوشان والذي حل خامساً في دورة لندن، هذا دليل على المثابرة والتقدم والارتقاء في المستوى.

هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، وعلى اتحاد الرياضات الخاصة مراجعة حساباته، ومحاسبة المقصرين على أمل أن نشهد تطوراً في الأداء في الدورة القادمة.