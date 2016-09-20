عن مهرجان الشباب المسرحي الأول في اللاذقية

افتتح مهرجان الشباب المسرحي الأول بأجواء تميّزت بحضور لافت لأهل اللاذقية الشغوفين بالمسرح، ويأتي هذا المهرجان الذي أُقيم بجهود الشباب في المسرح القومي في مدينة عروس البحر بمنزلة خطوة جديدة للاذقية ونشاطاتها المسرحية بعد أن توقّفت المهرجانات في محافظات عدة نتيجة الحرب. شارك في المهرجان العديد من العروض منها ما هو كوميدي والمونودراما والعروض المقتبسة من نصوص عالمية، وفي حديث “البعث” مع د. محمد بصل مدير المسرح القومي في اللاذقية، وعضو لجنة التحكيم في المهرجان، أوضح أن الافتتاح تضمّن تحية إلى الفنان الكبير دريد لحام الذي كان على تواصل مباشر مع الجمهور أثناء حفل الافتتاح. وعن دور الشباب في المهرجان يتابع “بصل”: إن فكرة المهرجان الأول لمسرح الشباب في المسرح القومي في اللاذقية قامت بمشاركة جيل الشباب وتوجيه إبداعاتهم نحو المسرح بتقديم عروضهم مجاناً والتعبير عن هواجسهم وتطلّعاتهم، ولاسيما أنهم الأبطال الحقيقيون في الحياة، وهم سيدعمون المسرح بمواهبهم في المستقبل، وأضاف: إنه لم يتمّ تحديد شريحة عمرية محدّدة إذ سُمح بمشاركة طلاب من كليات مختلفة من الآداب والطب والصيدلة مع مشاركة مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، جميعهم يملكون قدرات إبداعية كبيرة على مستوى التمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية.

وعن إمكانية جعل هذا المهرجان دورياً وأوسع مشاركة، قال “بصل”: إن الطموح كبير جداً بأن يصبح دورياً يُقام في كل عام وبمشاركة أوسع وباستقطاب مواهب من جميع المحافظات، وتابع: إنه سُمّي الأول حتى يكون هناك مهرجان ثانٍ وثالث ورابع، ومن المتوقع أن يكون في العام القادم على مستوى القطر، فالجمهور يتكبّد عناء المجيء إلى المسرح للمتابعة والتفاعل مع العروض المقدمة، فقد سئِم من الشاشة التي ترافقه في كل مكان، وهو بحاجة إلى التواصل الفني المباشر من خلال المسرح ما يؤكّد شغف الجمهور بالمسرح الذي يحتاج إلى حراك دائم، ومن أجل هذا الجمهور يجب أن نستمر.

المهرجان لم يخلُ من الانتقادات ومنها ما كتبته الفنانة المسرحية “ريم نبيعة” على صفحتها الشخصية “شكراً جزيلاً لفيسبوك فمن خلاله علمت أنه اليوم قد تم افتتاح المهرجان المسرحي في اللاذقية وأنا من مؤسسي المسرح القومي والعنصر النسائي الوحيد المعيّن بصفة ممثلة فيه.. يبدو أن الدعوات حسب العلاقات الشخصية والرضا”، في سؤال “البعث” د.بصل عن فحوى هذا الاعتراض بيّن أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنه تم توجيه دعوة عامة على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن المشاركة النسائية كبيرة بالعروض، وخلص إلى أننا يجب أن نعمل معاً لإنجاح المهرجان واستمراره.

ملده شويكاني