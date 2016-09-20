حبر على أمل يا هموم الحب..

تمّام علي بركات

– ما من نبيّ أرسلتهُ إليك إلا وانقلب إلى أهله، وعلى وجهه أمارات خذلانه، وفي قلبه دعسة فرس!، قلت لكِ اتركي بين الناس نبياً بلا غواية، فعشاقك سيأكل بعضهم قلوب بعض وهم ينظرون إلى أفعالك العادية كيف تصير معجزات لا تردّ، عندما وضعتِ صورة لنافذة مثلاً، أراد الجميع أن يقفزوا منها، ظناً منهم أنها مفتوحة على مصراعيها عليك، لكنك كنت قد صرتِ خارج الكادر، تركبين قطاراً يحمل ظلك إلى مدينة أخرى، وعندما ذات غيمة، قلتِ إن المطر يشعرك بالكآبة، خرج الجميع ليصطادوا لك صيفاً، وعاد الجميع كما تذكرين، كلٌّ يدّعي أن الصيف صار في جعبته!. قلت لكِ ذلك نعم هذا حدث، ثم وجدت نفسي أستمع مع خلصائك إلى أحاجيكِ الممتعة.. مؤمناً بجميع ما تهذرين به!.

– الحب الذي يأتي في الزمن الخاطئ، هو حبٌّ بائس ومسكين ويستحق طلقة رحمة بكل تأكيد، لكنه جبانٌ أمام هذا الإجراء الإنقاذي، فهو يبقى معلقاً بخيطٍ واهٍ وغير مرئيّ وينتظر أدنى نأمة تصدر بمعنى أو من دونه، حتى يتحوّل إلى عاصفة لا هوادة فيها، أما أصحابه المبتلّون بحبّ جاء في زمن خاطئ بعد أن كان قد نُسجت خيوطه في زمن خاطئ أيضاً، فمساكين ومغضوب عليهم، فلا هم قادرون على الاعتراف به، وهم أعجز من نكرانه، وغالباً ما تجدونهم يشتكون من أن في قلوبهم “حفنة رمل”!.

– في الحياة –كما يفترض- لا تتحوّل مشاعر الحبّ والمودة العميقة إلى كرهٍ، حتى لو ظهرت كمثل هذه المشاعر غير المفهومة –لذا تُسمّى كرهاً ربما- قد يتراكم عليها الغبار بمرور الوقت وتقلّب الأيام، إلا أن لحظة واحدة صافية البال، ينزل أثرها على هذا الغبار كما ينزل الماء على الصخور التي غطتها الأتربة، فيغسلها وينقّي وجهها من الخدود ويعيدها تلمع ككنز مخبوء، في الحياة –أيضاً كما يُفترض- صعب على الحبّ المعمول كخبز العيد، صعب عليه أن يصير كرهاً أو أثراً بعد عين، هو يبقى ويستمر ويدوم، ويبقى عزيزاً وغالياً وأبياً حتى لو خفّ نبضه في الجهة اليمنى من الصدر، على اعتبار أن اليسرى مشغولة بهموم جديدة!.

– لا ترضى إلا أن تأكل من قلبي، هذه المدينة التي كلما ختمت على أبوابها رجائي بأنني سئمت منها ولم يعُد ما فيها من أماكن وتواريخ وأشخاص، ما يجعلني أتمهّل بخُطاي لأستعيد برويّة تلك الأزمنة الحنون، جاء من يأخذني بين شوارعها وكأنني أعبرها للمرة الأولى، يدي ممتلئة بيدٍ حبيبة، وعلى خيالي يتكئ ظلها العزيز.

– ما من دهشة في رسائل العشاق التي صارت كلها ودفعة واحدة حزينة، وهذا بطبيعة الحال ليس على غير العادة، فمتى كان العاشق سعيداً بأي حال، لكنها كتابات مسكينة، تبدو بلا حيل، مكسورة الظهر، موجعة حتى وهي تدّعي غير ذلك.