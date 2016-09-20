حنتور القامشلي.. ذكريات باقية على أرصفة الحاضر

عاشت مدينة القامشلي أياماً جميلة ولحظات لا تنسى ترويها ذاكرة أهل الماضي البعيد، حول الذكريات الرائعة للحنتور وهو يتجوّل من حي إلى حيّ ومن شارع إلى آخر، فمع إعلان القامشلي مدينة وظهورها للحياة في العشرينيات لم تكن هناك وسيلة نقل تخدّم ناسها وزوّارها، ولوجود الحنتور استثمر كوسيلة للنقل، ولها ومعها قصص وحكايات عديدة.

سائقو الحنتور ومن تبقّى منهم حسب رواياتهم أشاروا إلى الأهمية العظيمة له، فقد كان وسيلة نقل تؤدّي جميع الواجبات والمهام من توصيلات وإسعاف المرضى ونقل أمتعة وبضائع بكميات قليلة لمكان ما، إضافةً إلى استخدامه في زفة العروسين، مع وجود مصلّح له في الحي الصناعي، لإنجاز الأعطال التي يتعرّض لها وخاصة في سرج الحصان والدواليب.

أمّا رجالات الماضي فأشادوا بدور الحنتور في تنفيذ واجباته، وأنه تمتع بكل مواصفات وحقوق وسيلة النقل فكان له موقف خاص في نهاية شارع الحمام أمام المجلس البلدي، فوصل عدد الحناتير في الثلاثينيات إلى خمسين حنتوراً، علماً أن كل حنتور كان يسجّل في البلدية ويعطى لصاحبه رخصة كعربة رسمية، ويمنح رقماً كأرقام السيارات الحالية، وأصحاب الحناتير كانوا يعملون ليلاً ونهاراً ولم تزد تعرفة الركوب عن الليرة الواحدة، وقد استعمل كوسيلة نقل حتى عام 1963 حيث أبطل استعماله، فمنحت الدولة لكل اثنين من أصحاب الحناتير رقم سيارة تعويضاً لهم، تلك العربة أقدم وسيلة نقل في المدينة كانت تبهج وتمتع الناس بمنظرها وتريحهم بركوبها ولا سيما في مواسم الأعياد والأفراح، أمّا اليوم فلا يوجد منه إلا قلة قليلة وهي على الأرصفة للمنظر فقط.

القامشلي – عبد العظيم العبد الله