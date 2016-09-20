الشخصية الحسودة هــــي الأكثـــر شيوعــــاً

أشارت دراسة أوروبية جديدة عن السلوك البشري، إلى أنه يمكن تقسيم البشر إلى أربعة أنواع وفقاً لشخصياتهم، حيث يعد الشخص “الحسود” هو الأكثر شيوعاً، وشارك بالدراسة الجديدة التي أجراها فريق الباحثين من جامعة كارلوس الثالث في مدريد وجامعة “روفييرا فييرجل” في برشلونة، وجامعة سرقسطة في إسبانيا، 541 متطوعاً من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية، وتم تقديم قائمة من المشاكل الاجتماعية لهم، وطلب منهم كتابة تقرير عن ماذا سيفعلون في كل وضعية، وقد اتخذ المشاركون قرارات بالاستناد إلى خيارات وضعها أمامهم الباحثون تقضي باعتماد المصلحة الفردية أو الجماعية، ما قد يؤدي إما للتعاون، أو للصراع مع الآخرين، ثم أنشأ الباحثون خوارزمية كمبيوتر لتحليل الإجابات، وتصنيف المشاركين إلى مجموعات وفقاً لسلوكهم، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين بنسبة 90% يمكن تقسيمهم إلى أربعة أنواع من الشخصيات وهم: الحسود، وذو الثقة بالنفس، والمتفائل، والمتشائم، ضمت 30% من الحاسدين، و20% من المتفائلين، و20% من المتشائمين، و20% من الواثقين، أما الـ 10% المتبقية من نسبة المشاركين فلم تتمكن الخوارزمية من تصنيفهم وفقاً لسلوكهم، حيث يعتقد الباحثون أن هذه المجموعة تتكون من الأفراد الذين لم يتصرفوا بطريقة حازمة مع مختلف الحالات التي عرضت عليهم.