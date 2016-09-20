حديث الصباح أخجلتني العرّافة؟!

د. نهلة عيسى

درجٌ صغير، وطريق بلا مصير، وعمرٌ أقصر من الأماني، ووجعٌ كبير، هكذا أخبرتني العرّافة، التي انتزعت رغماً عني، كفّي من حجري، لتفتّش فيها عن طقس أيامي، في صبيحة عيد ننحر فيه الأضاحي، توسّلاً لغفران عمر مضى بقضّه وقضيضه، وليس لعمر قادم، الأسى سبقه فقتل الغدَ!.

انتزعت العرّافة يدي، ومضت كمتنبئ جويّ بالثرثرة: أنتِ كريمة، أنتِ حليمة، حظكِ قليلٌ، ووو، فارتديت التغافل في أذني حلقاً، وتشاكيت الصمم، فارتد الصمت لموضعه برهة، وشعرت العرّافة أن كفي انزلق، فسارعت لإطباق كلتا يديها على يدي، وهمست والصوت فحيح: شيء في قلبك احترق، فأجبتها: يا زاعمة البصيرة، في القلب وطن يحترق.

وشددت يدي من يديها، فتحوّلت ذراعها إلى “كلابة” تعتقل الذراع واليد، وخاطبتني بصوت نحاسي متملّق: كفاك، لماذا الهرب؟ نحن ندير حديثاً نرتشف منه الذكرى، أوما كنت يوماً طفلة ترفع عينيها للشمس بحثاً عن فيضان لجدب الأمس؟ فردّدت وعلى الشفاه ملامح ابتسامة تكريماً لذكرى الأمس: يا سيدة الكذب الجميل، أنا أبحث عن حديث أصبّ فيه النسيان نخباً فنخباً، لتمهيد طريق الأمل، لذلك استريحي، لست مضطرّة لهذه المسرحية، فاليوم عيد، والمال للربّ فيه، وأحاديثك في الهمس معي إنما كانت إليه، لذلك لا تخافي، سيكون في يدك منه نصيب.

فعاجلتني العرّافة بسؤال، وكأن المال ما عاد يعنيها: انتظري، ما اسمك؟ أجبت متضاحكة: غريب أن من أرسلك لم يقُل لك اسمي، ألستِ عرافة، خمّني اسمي؟ ردّت بهدوء غريب: وجهك غارق في سحب الدخان، والمكان ظلام، فلنضئ الأنوار لكي أخمّن اسمك، لأن لكل إنسان من اسمه نصيباً، وشكلاً، وصورةً، ومعنىً، فباغتني الجواب، فرددت: لا نفع من الضوء، فوجهي لوحة خانت الرسام فيها ريشته، لذلك هو غارق في ظلال الأيام، وصعب عليك أن تخمّني منه الاسم، فالصبا معاهد خان، والفرح عابر صفيق، ما إن يفتح الباب، حتى يغلقَ الباب، والحلم البكر ولّى، عاماً بعد عام، كما يهدأ صخب النهر إن قاَرَبَ البحر وقاراً واتّزاناً، أي اسم سوف تخمّنين، وفي كل خط من خطوط العمر على وجهي اسم!؟. بعد قولي، لوهلة قرأت في عيني العرّافة يأساً وانكفاء، فتلهّيت عنها بسوار يدي، فهمست ببطء متعمّد، تراه من حبيب؟ فخرجت رغماً عني ضحكة مدوّية، وأجبت: ألا تتعبين؟ سواري من حبيبة، صديقة لصوت فيروز، فسارعت بالإجابة، مثل طفلة في حصة دراسية: هيام حموي، أتعرفينها؟ وأخرجت من عبّها جهاز راديو صغير أرتني إياه، وتابعت: صوتها وصوت فيروز رفيقا دروبي، فسرقت اهتمامي!.

أجبتها بفرح، أشعر به كلما ذكر أمامي اسم هيام: أعرفها طبعاً، ومن ثم تابعتُ بتهكّم: لكن أي صلة تربط بينكم، وأي دروب؟ فوجّهت نحوي نظرة فيها كثير من الاستغراب المشوب بالسخرية، وقالت: يسمّونك دكتورة ولا تعرفين!؟ فتجاهلت سخريتها، وقلت: أفيديني، فردّت: صوت فيروز وصوت هيام، ربيع في هجير، وماء لظمأ ناري في الضلوع، ومتراس في وجه الصقيع، وقامة منصوبة في وجه الانحناء، وأنا وما تسمّينه أنت أكاذيب، بعضٌ من هذا الربيع، بل ربما شربة ماء، ربما لا تروي عطشاً، ولكنها تمنح ولو وهماً أملاً، بأن الماء قريب، فخجلت!.