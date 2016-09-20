تحت عنوان ( كن صديقي ) وبمشاركة 1200 لاعب وحكم واداري .. انطلاق فعاليات الدورة المحلية الثالثة للاولمبياد الخاص السوري

تحت عنوان /كن صديقى/ انطلقت في مدينة تشرين الرياضية مساء اليوم فعاليات الدورة المحلية الثالثة للاولمبياد الخاص التى تنظمها موءسسة الاولمبياد الخاص السورى بالتعاون مع وزارتى الشوءون الاجتماعية والعمل والصحة والاتحاد الرياضى العام .

وحضر حفل الافتتاح الدكتورة ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل واللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام وطريف قوطرش رئيس مجلس الامناء في مؤسسة الاولمبياد الخاص السوري .

ووجهت الدكتورة ريما القادري في كلمة الافتتاح تحية لاهالي الاطفال في الاولمبياد الخاص على ثقتهم بهذه المؤسسة التي ترعى ابناءهم مؤكدة على التعاون الوثيق مع الاتحاد الرياضي في رعاية ودعم هذه الشريحة من المجتمع .

بدوره أشاد اللواء موفق جمعة بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الاولمبياد الخاص في دعم ورعاية أصحاب الاعاقة الذهنية وتوفير كافة وسائل المتعة والراحة وتنظيم نشاطاتهم بما يتوافق مع التوجهات بدمجهم في المجتمع .

رئيس مجلس الامناء في الاولمبياد الخاص أشاد بالاهتمام الكبير الذي تلقاه المؤسسة لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الكريمة للسيدة اسماء الاسد التي تقوم برعاية جميع نشاطات المؤسسة .

وكانت مؤسسة الاولمبياد الخاص قد عقدت صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في مبنى الاتحاد الرياضي العام حيث أكد نائب رئيس الاتحاد الرياضى العام الدكتور ماهر خياطة أهمية هذه الدورة فى تنمية قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة الرياضية والنفسية مشيرا الى ان الاولمبياد رسالة رياضية وانسانية ووطنية واجتماعية.

وقال خياطة : ان الاتحاد يدعم موءسسة الاولمبياد لتفعيل دور الرياضيين ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم والرعاية لهم ودمجهم بالمجتمع بشكل منهجى مدروس منوها بالانجاز اللافت الذى حققه منتخب سورية للاولمبياد الخاص فى الاولمبياد العالمى الذى أقيم فى شهر اب من العام الماضى فى لوس انجلوس ونال خلالها سبع عشرة ميدالية منوعة.

وعرض رئيس موءسسة الاولمبياد الخاص طريف قوطرش برنامج الدورة والتحضيرات التى قامت بها الموءسسة لانجاح الاولمبياد الذى سينطلق اليوم ويستمر حتى الثانى والعشرين من الشهر الجارى.

وأوضح قوطرش انه سيشارك فى الدورة نحو 1200 شخص من لاعبين وحكام واداريين ومدربين ومتطوعين مشيرا الى ان العدد تقلص قليلا عن الدورة السابقة بسبب الحجوزات الفندقية.

أوضح قوطرش أن الهدف من تنظيم الدورة هو تفعيل الدور الرياضى والنفسى لصغار السن من ذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم وبأسرهم ودعم حالتهم الصحية ودمجهم فى المجتمع بالتنسيق مع الجمعيات المعنية ولجنة المبادرات والاتحاد الرياضى العام ووزارة الشوءون الاجتماعية والعمل.

واشار قوطرش الى أن الاولمبياد يشكل حدثا وطنيا واجتماعيا وانسانيا يستند الى روءية استراتيجية فى تحقيق التحول فى نظرة المجتمع الى ذوى الاحتياجات الخاصة كمشاركين ومنتجين ومساهمين فى عملية بناء المجتمع وتنميته لافتا الى أنه تطبق فى منافسات الاولمبياد الاسس والمعايير التى تطبق فى البطولات الدولية.

يشار الى ان المحافظات التى ستشارك فى الاولمبياد هى دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس وادلب بلعبة واحدة ودير الزور بلعبة واحدة وستقام المسابقات فى صالات تشرين والجلاء والفيحاء اضافة الى نادى الشهيد باسل الاسد للفروسية بالديماس.





