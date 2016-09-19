قـيـادة الجـيـش تـنـهـي “الـتـهـدئـة”: المجموعات الإرهابية لم تلتزم بأي من بنودها

أنهت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مفعول سريان نظام التهدئة الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوع بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي. وذلك بعد أن ضربت الولايات المتحدة به عرض الحائط تلزم المجموعات الإرهابية بتطبيق أي بند من بنوده، بل أن المجموعات الإرهابية رفعت سقف إجرامها باستهداف الأحياء السكنية ومواقع للجيش العربي السوري، وتعمل في ذات الوقت على استجماع قواها لشن هجمات واسعة في حلب وحماة والقنيطرة.

الموقف الروسي جاء متماهياً مع الموقف السوري حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالفصل بين “المعارضة” التي تدعمها وتنظيم جبهة النصرة، معتبرة أنه لا جدوى من التزام الجيش السوري وحده بنظام التهدئة بينما تخرقه المجموعات المسلحة. في حين قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن نظام التهدئة مستمر وممثلو الولايات المتحدة وروسيا يجتمعون في جنيف لتقييم الوضع. ويبدو أن واشنطن ليست على عجلة من أمرها على إنهاء التهدئة طالما أنه يشكل فرصة لإعطاء إرهابييها فرصة لالتقاط الأنفاس دون أن تقدم شيئاً بل أنها تنسق مع التنظيمات التكفيرية لتوسيع نطاق سيطرتها وما حدث في دير الزور أكبر دليل على ذلك.

من جهتها فإن الأمم المتحدة وبدلاً من أن تكون عنصراً مساعداً في توسيع خرائط المصالحات بدت بالأمس أنها تشكل عثرة في ذلك حيث عرقلت خروج المسلحين من حي الوعر في حمص بذريعة أن الأوضاع غير آمنة وأن الفرصة لم تتوافر لدراسة الموضوع رغم أن موظفيها شاركوا بتفاصيل الاتفاق.

وسط هذه الأجواء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة عملياتها في مواجهة الإرهاب التكفيري وتصدت لهجمات إرهابية على مناطق آمنة في حلب وريف حماة وأوقعت عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب ودمرت أدوات إجرامهم.

وفي التفاصيل، أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتباراً من الساعة 00ر19 يوم 12-9-2016 بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي.

وأشارت القيادة العامة للجيش في بيان إلى أنه كان من المفترض أن يشكل نظام التهدئة فرصة حقيقية لحقن الدماء إلا أن المجموعات الإرهابية المسلحة ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيق أي بند من بنوده، ولفتت إلى أن عدد الخروقات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة وتم توثيقها بلغ أكثر من 300 خرق خلال فترة التهدئة في مختلف المناطق وذلك باستهداف الأحياء السكنية ومواقع الجيش العربي السوري وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين، وقالت: إن المجموعات الإرهابية المسلحة استغلت نظام التهدئة المعلن وقامت بحشد المجاميع الإرهابية ومختلف أنواع الأسلحة وإعادة تجميعها لمواصلة اعتداءاتها على المناطق السكنية والمواقع العسكرية والتحضير للقيام بعمليات إرهابية واسعة خاصة في حلب وحماة والقنيطرة.

وأكدت القيادة العامة للجيش أن الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية خلال فترة التهدئة تعد دليلاً واضحاً على مدى ارتهان هذه المجموعات لجهات دولية وإقليمية ليس لها مصلحة بوقف الأعمال القتالية وإنهاء معاناة الشعب السوري، وأوضحت أن القوات المسلحة بذلت جهوداً حثيثة لتطبيق نظام التهدئة ومارست أعلى درجات ضبط النفس في مواجهة خروقات المجموعات الإرهابية إلا في بعض الحالات التي كانت مضطرة فيها للرد على مصادر إطلاق النيران لإسكاتها. وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على عزمها وتصميمها على مواصلة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب لإعادة الأمن والاستقرار إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة والمجموعات المسلحة لم ينفذوا أي بند من اتفاق جنيف الأخير حول نظام التهدئة في سورية. وأشار رئيس دائرة العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي في مؤتمر صحفي أمس إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالفصل بين المعارضة وتنظيم جبهة النصرة في الوقت الذي نشهد فيه انصهارهما معاً في بوتقة واحدة وتحضيرهما معاً لهجمات مشتركة، مبيناً أنه لا تتوفر لدى واشنطن أي أدوات للضغط على المجموعات المسلحة.

وكان العديد من المواقع المحسوبة على المجموعات المسلحة نشر معلومات عن وجود خلافات كبيرة بين عدد منها حول الموقف من نظام التهدئة حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين جبهة النصرة ومسلحين محليين في قرية الأنصاري بحلب قتل على إثرها عشرون مسلحاً كما قام جبهة النصرة بقتل 24 مواطناً في أحياء حلب بسبب رفضهم قرار جبهة النصرة وأحرار الشام عدم الموافقة على الالتزام بنظام التهدئة.

وأشار رودسكوي إلى أن المجموعات المسلحة انتهكت نظام التهدئة 302 مرة منذ سريانه في الـ 12 من الشهر الجاري ما أدى إلى استشهاد 73 مدنياً وإصابة 252 آخرين. وجدد المسؤول العسكري الروسي تأكيده على أن الجانبين السوري والروسي نفذا جميع التزاماتهما في إطار اتفاق جنيف الذي لم تفصح عنه روسيا تلبية لطلب من واشنطن، معتبرا أنه لا جدوى من التزام الجيش السوري وحده بنظام التهدئة بينما تخرقه المجموعات المسلحة.

وأكد رودسكوي أن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أحياء حلب الشرقية ناجم عن عدم انسحاب المجموعات المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة من محيط الكاستيلو وتخلفها عن تجهيز الحاجز المتفق عليه على طريق الكاستيلو وتسليمه للهلال الأحمر العربي السوري كما نص اتفاق جنيف في حين قام الجانب الروسي بتجهيز حاجز غرب الكاستيلو وسلمه للهلال الأحمر السوري لإتاحة عبور المساعدات الإنسانية والسيارات المدنية.

وجدد رودسكوي تأكيده على أن الطيران الحربي السوري والروسي لم يستهدف خلال الأسبوعين الماضيين أي منطقة شملها اتفاق جنيف ولا يوجد أي دليل على ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي حول قصف الطيران السوري العشوائي.

من جانب آخر أعلن رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم الفريق فلاديمير سافتشينكو أمس أن 7 قوافل مساعدات ستتوجه إلى سورية قريباً، مشيراً إلى أن الحكومة السورية أرسلت موافقاتها اللازمة إلى الأمم المتحدة لإتاحة إيصال المساعدات إلى محتاجيها في المعضمية ودوما وزملكا والزبداني في ريف دمشق والفوعة وكفريا في محافظة إدلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن زيادة عدد نقاط الرقابة المباشرة التي تجري بثاً مباشراً من مدينة حلب لتوسيع إمكانية الرقابة على سير تطبيق نظام وقف الأعمال القتالية في سورية. وتم نشر مراكز البث المباشر في جبل الزرزور والخالدية وحي الأنصار ومنطقة مطار النيرب.

يشار إلى أن البث المباشر من حلب عن طريق كاميرات الرقابة على الأرض ومن طائرة دون طيار جرى تنظيمه على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن وقف العمليات القتالية في سورية مهدد بخطر فشله ومن غير المعروف النهاية التي سيؤدي إليها. ورداً على سؤال للصحفيين حول الآفاق المستقبلية لوقف العمليات القتالية في سورية قال بيسكوف إن الوضع هناك يتطلب الأفضل مما هو عليه وما تحدث عنه عسكريونا أن الأمر الواقع والجهة الوحيدة التي تتقيد بشروط التهدئة هو الجيش العربي السوري، وأضاف إننا نعلم عن الهجوم الوحشي وأعني الغارة الجوية التي شنتها قوات التحالف ضد مواقع الجيش العربي السوري بالخطأ حسب مزاعم وزارة الدفاع الأمريكية كل هذا بالطبع يشكل خطراً على نظام وقف العمليات القتالية في سورية.

وشدد بيسكوف على أن الوضع الآن صعب للغاية، مضيفاً العمل مستمر بما في ذلك بواسطة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري وهما على اتصال مستمر بهذا الشأن.

إلى ذلك أكد كيري أن نظام التهدئة في سورية مستمر وممثلو الولايات المتحدة وروسيا يجتمعون في جنيف لتقييم الوضع.

من جهة ثانية نفت موسكو الأنباء حول إنهاء عمل المركز المعلوماتي الروسي السوري الإيراني العراقي في بغداد لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن هذه الأخبار غير صحيحة.

في هذه الأثناء أفاد مصدر مطلع لـ سانا بأن الأمم المتحدة عرقلت خروج المسلحين من حي الوعر في حمص إلى محافظة إدلب لذرائع واهية. وأوضح المصدر أن الأمم المتحدة عرقلت اتفاق إخلاء حي الوعر من السلاح والمسلحين لذرائع وحجج واهية بأن الأوضاع غير آمنة وأن الفرصة لم تتوافر لدراسة الموضوع رغم أن موظفيها شاركوا بتفاصيل الاتفاق.

وشاركت الأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق حي الوعر والتي تم تنفيذها في كانون الأول الماضي حيث تم إخراج 720 شخصاً من المسلحين وعائلاتهم من الحي. وأكد المصدر أن الحكومة السورية ترى أنه لا يوجد أي مبرر لتصرف مسؤولي الأمم المتحدة لعرقلة تطبيق الاتفاق.

وكان مقرراً أن يتم أمس إخراج نحو 250 مسلحاً من حي الوعر مع عدد من أفراد عائلاتهم باتجاه ريف إدلب الشمالي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول الماضي لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين تمهيداً لإعادة جميع مؤسسات الدولة إليه.

من جهة ثانية خرج مساء أمس عشرات الأشخاص من أهالي الأحياء الشرقية في حلب بعد معاناة طويلة من الإرهاب الذي كانت تمارسه بحقهم التنظيمات التكفيرية الموجودة في تلك الأحياء. وأفاد مراسل سانا في حلب بخروج العديد من أهالي أحياء حلب الشرقية من منطقة الشابورة في حي الجديدة باتجاه نقاط تمركز الجيش العربي السوري في شارع الوكيلية عند نقطة قصر الوالي، وأضاف تم نقل الأهالي الذين تجاوز عددهم 50 شخصاً بينهم نساء وأطفال إلى مراكز الإقامة التي تم تجهيزها من قبل الجهات المعنية في محافظة حلب.

ميدانياً، اعتدت مجموعات إرهابية مسلحة ظهر أمس على عدد من النقاط العسكرية في المشروع 1070 السكني وقرية السابقية ومحيط سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي حيث ردت وحدات الجيش على مصادر الاعتداءات وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وفي ريف حماة تصدت وحدة من الجيش لاعتداء مجموعات إرهابية هاجمت نقاطاً عسكرية في قرية الكبارية شمال معان بالريف الشمالي وردتها على أعقابها، وأدى الاشتباك مع الإرهابيين إلى مقتل أكثر من 25 إرهابياً وتدمير 3 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة.