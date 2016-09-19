بتوجيه من الرئيس الأسـد الهلال يزور بعض المواقع العسكرية في القنيطرة: الجولان عائد إلى حضن الوطن مهما طال العدوان

القنيطرة-بسام عمار- سانا:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، قام الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب، أمس، بزيارة عدد من المواقع العسكرية في الخطوط المتقدّمة في محافظة القنيطرة، والتي تمّ استهداف بعضها مؤخراً من قبل العدو الإسرائيلي.

وقال الرفيق الهلال: جئنا إليكم لنطمئن على أوضاعكم ولنستمد منكم العزيمة والصمود والصبر والتفاؤل بالمستقبل وأنتم تخوضون اليوم معركة العزة والكرامة وتدافعون عن بلدكم، الذي يتعرّض لأشرس حرب عرفها التاريخ، لأنها رفضت سياسة الإملاءات والرضوخ للغير، وبنضالكم وصمودكم تصنعون تاريخاً جديداً لبلدكم، يضاف إلى تاريخه المجيد، وما تقومون به وتصنعونه من انتصارات سيسجلها التاريخ المعاصر بأحرف من ذهب، وسيذكر أن شعباً واجه العالم دفاعاً عن كرامته وسيادته.

ونقل الرفيق الهلال تحيات ومحبة السيد الرئيس وتمنياته الطيبة للمقاتلين ولأسرهم ولأهالي المحافظة الشرفاء الصامدين المدافعين عن أرضهم، والذين يواجهون اعتداءات العدو الإسرائيلي وحلفائه من مجموعات إرهابية تابعة له تنفّذ أجندته وتبيع نفسها وأهلها وأرضها مقابل حفنة من المال، وأضاف: بدفاعكم عن وطنكم تتصدّون للأسياد والأجراء الذين يحاولون من خلال اعتداءاتهم المستمرة إلهاءنا عن جولاننا الحبيب، ولكنهم خسئوا ولن يحققوا هدفهم، وسيظل الجولان عربياً سورياً، وسيعود إلى حضن الوطن مهما طال العدوان، طالما أن هناك أبطالاً مثلكم يواجهون ويقاتلون هذا العدو، وأهلاً شرفاء يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية ويتمسّكون بأرضهم وبلدهم ويرفضون كل الإغراءات التي قدّمت لهم.

وأشار الأمين القطري المساعد إلى أن ما تقوم به “إسرائيل” من اعتداءات على مواقع الجيش العربي السوري والأهالي الآمنين يدل على التعاون والتنسيق الكبيرين مع المجموعات الإرهابية، وأنها تقدّم لهم الدعم اللوجستي المباشر لتحقيق أهدافهم، إلا أنه ورغم كل هذا الدعم لم ولن يستطيعوا تحقيق أهدافهم طالما أن هناك أبطالاً نذروا أنفسهم وأرواحهم للوطن.

واستمع الرفيق الهلال من قادة المواقع إلى شرح عن الواقع الجغرافي للمنطقة والاستعدادات المتّخذة لمواجهة العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية، حيث أكدوا أنهم في جاهزية تامة، معاهدين الوطن وقائده أن يبقوا الجند الأوفياء يبذلون الغالي والثمين في سبيله.

وزار الرفيق الهلال مركز كتائب البعث، والتقى بعدد من الرفاق الأعضاء، واستمع منهم إلى شرح عن ظروفهم وواقع العمل والمهام التي ينفذونها إلى جانب الجيش العربي السوري، مؤكداً أن الدور الذي يقومون به دور وطني مشرّف، وأن كتائب البعث قدّمت المئات من الشهداء دفاعاً عن الوطن.

رافق الأمين القطري المساعد في الجولة أمين فرع القنيطرة للحزب.