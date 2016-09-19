أكـاذيب الـعـم ســام

محمد كنايسي

أثار العدوان السافر الذي شنته طائرات التحالف الأمريكي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور مؤخراً، تحت ذريعة الخطأ كالعادة، أسئلة سياسية، حاول العديد من المقالات الإجابة عنها، ومن أبرزها: ما هو هدف أمريكا من هذا العدوان؟. وبعيداً عن الدخول في متاهة التناقض المزعوم بين إدارة أوباما والبنتاغون، وما ينطوي عليه من تضليل سياسي، ومحاولة مكشوفة لصرف الانتباه عن الجريمة النكراء التي تتحمّل مسؤوليتها الدولة الأمريكية وشركاؤها في حلف القتل والإجرام، فإن الثابت منطقياً وواقعياً أن الإجابة عن هذا السؤال هي ذاتها الإجابة عن ماهية الهدف الأمريكي الاستراتيجي من كل مايجري في سورية منذ أكثر من خمسة أعوام، وأن الإجابة عنه تتوضّع بالضرورة في سياق هذا الهدف الكبير، دون أن ينفي ذلك وجود بعض الأهداف التكتيكية للغارة العدوانية الأخيرة، وهي الأهداف التي يختلف المحلّلون والمعلّقون بشأنها.

فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الذي يعنينا هنا، لم يعد ثمة أدنى شك في أن كل ما اقترفته أمريكا من جرائم بحق الدولة السورية وشعبها حتى الآن، وبمختلف أنواعها، من الحصار السياسي، إلى العقوبات الاقتصادية، إلى دعم الإرهاب، إلى العدوان العسكري المباشر، إلخ…، يؤكد أن العدو الذي تقاتله واشنطن على الأرض السورية هو الدولة الوطنية وليس«داعش»، ولا أي فصيل إرهابي آخر كما تدّعي، وأنّ عدوّ عدوّها ليس صديقها فقط، بل هو ذراعها العسكرية البرية التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على أجزاء من الجغرافيا السورية، وتقسيمها طائفياً وعرقياً من أجل تفكيك الدولة الوطنية السورية، وضرب العمق الاستراتيجي للمقاومة الذي تمثّله، وتحقيق الهيمنة الأمريكية الصهيونية على المنطقة. ومن أجل هذا الهدف الذي أعلنه الكيان الصهيوني قولاً، على ألسنة مسؤوليه غير مرة، وفعلاً من خلال مايقوم به من دعم ورعاية إرهابيي «النصرة»، كانت الحرب القذرة والطاحنة على سورية، وستستمر إلى أن تُحسم لمصلحة أحد طرفيها، إذ أن الصراع فيها هو صراع وجوديّ الطبيعة، ولا يحتمل أي حل توفيقي، فإمّا أن تستمر الدولة السورية وطنية، علمانية، موحدة، ومقاوِمة، وإما أن تصبح دولة تابعة للمحور الأمريكي الصهيوني الرجعي، أو أن تتحول إلى عدة كانتونات متصارعة ودائرة في الفلك الصهيوني. وليس أمام سورية في مواجهة ذلك سوى محاربة هذا المشروع بكل قوة وإصرار، وإسقاطه مهما كان الثمن، وبلغت التضحيات، وطال الزمن.

من أجل هذا الهدف الأمريكي الصهيوني الرجعي، جرى ماجرى ويجري في سورية حتى الآن، تحت غطاء الشعارات الثورجية والإنسانية الكاذبة التي أصبح الاستمرار في التستّر بها ضرباً من الوقاحة السياسية لدى أعداء الخارج الدوليين والإقليميين، وضرباً من الخيانة الوطنية، فضلاً عن العته السياسي لدى أعداء الداخل في المعارضة اللاوطنية.

هذا العدوان، وهو بالمناسبة ليس الأول، فقد سبق للتحالف الأمريكي أن استهدف موقعاً للجيش قرب دير الزور في شهر كانون الأول الماضي، لكن واشنطن أنكرت ذلك، وألصقت التهمة بروسيا، هذا العدوان دليل قاطع على أن أمريكا تعوّل، لتحقيق أهدافها في سورية، على الإرهاب التكفيري بشقيه الداعشي والقاعدي، وعلى التدخّل المباشر وحليفتها الصهيونية لدعمه، وفك الطوق عنه، وتعزيز مواقعه، كل مالزم الأمر. وقد بات هذا واضحاً وضوح الشمس، ولم يعد الخطاب الدبلوماسي الأمريكي ناعماً كان أو فظاً، كما عبّرت عنه المتحدّثة باسم الخارجيّة الأمريكية سامنثا باور مؤخراً، وهي تحاول بعصبيتها الزائدة تبرير العدوان، وتحويل الأنظار عنه بمهاجمة الروس، قادراً على إخفائه، أو تجميل بشاعته، بما يتفتق عنه العقل السياسي الأمريكي من أكاذيب، وحيَل في منتهى الدنائة.

على أن مايستوقفنا في العمل الإجرامي الموصوف الذي ارتكبته أمريكا بحق جيشنا هو بشكل خاص الانتهاك السافر لكل القوانين والشرائع والمواثيق الدولية، فضلاً عن الأخلاقية والإنسانية.

فبأي حق تسمح دولة – مهما كانت – لنفسها بارتكاب هذه الجريمة النكراء، وأي عهر يسمح لها بتبرير جريمتها بالخطأ، مع أن كل المعطيات الميدانية تنفيه، ويبيح لها التدمير و القتل بلا حساب أو عقاب؟!

هي جريمة أخرى في سلسلة الجرائم الأمريكية التي لا تنتهي بحق الشعوب منذ أن ظهر هذا الوحش الكاسر للوجود بفعل إبادة وحشية لسكان أمريكا الأصليين. والغريب أن الرئيس أوباما الذي بشّر العرب والمسلمين عند وصوله إلى الحكم بعهد من الأمن والسلام، والذي يصرّ الآن على الاستمرار في تلويث يديه بالدم السوري حتى آخر يوم من أيامه السوداء في البيت الأبيض، يحمل جائزة نوبل للسلام، وينام مرتاح الضمير في فراشه الوثير مصدّقاً هذه الكذبة الكبرى، وغيرها من الأكاذيب الفاقعة من قبيل العدوان بالخطأ، والإرهاب المعتدل، و«الكيماوي» السوري والانتهاكات الإنسانية في سورية وغيرها من الأكاذيب الثقيلة التي على العالم تصديقها لمجرد أن العم سام، وما أدراك ما العم سام، هو مطلقها!!