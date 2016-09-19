“روسيا الموحدة” يحقق الأغلبية في الانتخابات البرلمانية بـوتيـن: الأولــويـة لـتطويـر السلاح وسياسة خارجية متزنة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، أن حزب “روسيا الموحدة” تصدّر قائمة الفائزين في الانتخابات البرلمانية بعد فرز 93 %، ما يعني أن حزب “روسيا الموحّدة” سيحصل على الأغلبية الدستورية، التي تسمح له بتعديل بعض مواد الدستور وتجاوز فيتو رئيس الدولة.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة: إنه بحسب القوائم فإن حزب “روسيا الموحّدة” سيتمكّن من الحصول على أكثر من 76 % من مقاعد مجلس الدوما الروسي في دورته السابعة، أي على 343 من أصل 450 مقعداً، وسيحصل الحزب الشيوعي الروسي على 42 مقعداً، والحزب الليبرالي الروسي على 39 مقعداً، و”روسيا العادلة” على 23 مقعداً، إضافة إلى 3 مقاعد لحزبي “رودينا” و”المنبر المدني” ومرشح مستقل.

وأكدت بامفيلوفا أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 47.81 %، وأوضحت أن نحو 264 ألفا من المراقبين حضروا في مراكز التصويت أثناء العملية الانتخابية، مشيرة إلى تسجيل بعض الانتهاكات أثناء العملية. وأضافت: إن نتائج التصويت قد تلغى في ثلاثة من مراكز الاقتراع على الأقل، مشيرة إلى أن النيابة العامة قد فتحت قضية جنائية في إحدى الدوائر الانتخابية بسبب محاولة تزوير النتائج.

وامتنعت بامفيلوفا عن تحليل هذه النتائج، إلا أنها قالت: إن الانتخابات الحالية جرت بشفافية أكثر من الانتخابات السابقة، مشيرة إلى أن زيادة دعم حزب “روسيا الموحّدة”، بحسب نتائج الانتخابات، فاجأت حتى أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية.

وبكل ثقة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أن المواطنين اختاروا الاستقرار ومنحوا ثقة للقوة السياسية البارزة والحكومة التي تعتمد على “روسيا الموحّدة” في البرلمان.

وأكد أن نتائج الانتخابات البرلمانية تعكس رد فعل المواطنين على محاولات الضغط على روسيا من الخارج والتهديدات والعقوبات ومحاولات زعزعة الوضع في روسيا من الداخل، وقال: إنه يجب على السلطات الروسية الإصغاء إلى كافة القوى السياسية، بما في ذلك تلك التي لم تتمكن من دخول البرلمان، داعياً إلى تطوير نظام التعددية الحزبية ودعم المجتمع المدني، بما في ذلك “المنظمات غير الحكومية الوطنية”.

ودعا بوتين الحكومة إلى إجراء إصلاحات ترمي إلى رفع فعالية الاقتصاد، وضرورة تجنّب أي سياسات راديكالية من شأنها أن تحمّل الأعباء على عاتق المواطنين.

وفي الشأن الخارجي، أكد الرئيس الروسي أن سياسة موسكو الخارجية ستكون سياسة متوازنة تهدف إلى التعاون مع جميع الشركاء دون أي مظاهر عدائية، لكن مع التمسك بمصالح روسيا الوطنية وتأمين القدرة الدفاعية للدولة، وأن موسكو تولي في المرحلة الراهنة اهتماماً خاصاً لقطاع الصناعات الحربية وتصميم أحدث أنواع الأسلحة وتطويرها بما يعزز قدرات البلاد الدفاعية، ويرسخ احتفاظ الصناعات العسكرية الروسية بمواقعها المتقدّمة في سوق السلاح العالمية.

ومقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة، فقد انخفضت نسبة المشاركة من 60.2 % (انتخابات 2011) إلى نحو 48 % فقط هذا العام، بينما زاد مستوى الدعم لحزب “روسيا الموحّدة” وفقاً للتصويت بحسب القوائم الحزبية من 49.32 % في الانتخابات السابقة إلى أكثر من 54 % هذا العام.

وكالات