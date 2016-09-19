غارات عنيفة على صنعاء والعفو الدولية تطـالب بوقـف تسـليح الـنظام الـسـعودي

صعّدت طائرات تحالف العدوان السعودي غاراتها على مناطق متفرّقة في اليمن، بالتزامن مع اشتداد المواجهات بين قوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي المسنودة بتحالف بني سعود من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ثانية في تعز ومأرب والجوف.

وشنت طائرات تحالف العدوان عشرات الغارات على مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء استهدفت فيها 11 غارة مبنى جهاز الأمن القومي والتلال المحيطة به وغارتين على معسكر الخُرافي، وثلاث غارات على مديرية همدان بضواحي العاصمة، كما شن أربع غارات على منطقة نقيل يسلح جنوبي العاصمة وأربع غارات على منطقة الازرقين، وثلاث غارات على جبل نقم وأربع غارات على معسكر ضبوة بسنحان، كما استهدفت غارات مماثلة جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر في الضاحية الغربية للعاصمة.

وفي صعدة، شنت طائرات العدوان 25 غارة جوية على منطقتي منْدبة وثعبان في مديرية باقِم الحدودية ومديرية الصفراء المحاذية غربي المحافظة شمال اليمن.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الغارات كانت عنيفة وشديدة الانفجار وهزت أجزاء واسعة من مناطق العاصمة ولم تتوفر أي معلومات عن سقوط ضحايا.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية إطلاق القوة الصاروخية للجيش صلية من صواريخ الكاتيوشا على معسكر رجلا السعودي بنجران، كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش تجمعات القوات السعودية خلف منفذ علب الحدودي في عسير.

بينما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع الكرس والشبكة وقائم زبيد بالخوبة بجيزان السعودية.

أما في محافظة تعز فقد تجدّدت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جانب وقوات هادي من جانب آخر في منطقتي الزُنوج وعُصَيْفِرة امتداداً إلى منطقة كَلَابة شمالي المدينة، كما أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية مقتل وجرح عدد من قوات هادي خلال التصدي لثلاث محاولات هجوم متتالية باتجاه منطقة المُشرِف غرب مديرية الوازِعِية، كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان مواقع قوات هادي في منطقة الحريقة بمديرية ذباب الساحلية جنوبي غرب المحافظة.

وفي مأرب، تمكّنت قوات الجيش واللجان الشعبية من صدّ هجوم لقوات هادي باتجاه منطقة الربيعة في مديرية صِرواح، قُتل وجُرح خلالها العديد من هذه القوات، بينهم القيادي الميداني عبد الله الأعوش، كما تم تدمير آلية عسكرية لقوات هادي خلال محاولة التقدم باتجاه وادي الربيعة.

إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أن قنبلة أمريكية الصنع استخدمت في غارة جوية استهدفت مستشفى مدعوماً من منظمة أطباء بلا حدود في 15 آب الماضي، وأشارت المنظمة استناداً إلى استشارة لخبراء أسلحة وصور إلى أن قنبلة جوية دقيقة من طراز “بايفواي” استخدمت في هذه الغارة على مستشفى في مدينة عبس بشمال اليمن مسفرة عن سقوط 19 شهيداً و24 جريحاً.

وقال فيليب لوثر مدير الأبحاث في المنظمة: من المشين أن تواصل الدول إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالسلاح، بما في ذلك القنابل الجوية والطائرات الحربية، بالرغم من الإثبات الواضح على أن هذه الأسلحة تستخدم لمهاجمة مستشفيات وأهداف مدنية أخرى في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

كما دعت المنظمة، غير الحكومية التي تتخذ من لندن مركزاً لها، جميع البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا إلى “التوقف فوراً عن تقديم أسلحة يمكن استخدامها بالنزاع في اليمن.

وكان تحقيق نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية مؤخراً أكد أن أكثر من ثلث الغارات الجوية التي نفذها تحالف العدوان السعودي حتى الآن أصابت مواقع مدنية بينها مستشفيات ومدارس.