استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي

استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأفادت وكالة معاً الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الشابين عند محاولتهما الاقتراب من حاجز للاحتلال بالقرب من الحرم الإبراهيمي ما تسبب في استشهادهما.

وأغلقت قوات الاحتلال كل مداخل الحرم الإبراهيمي مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط الحرم، متذرعة بأنها أطلقت النار على الشابين لمحاولتهما تنفيذ عملية طعن.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 19 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم زوجة شهيد، وأوضح نادي الأسير في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من محافظة جنين وأربعة من بيت لحم، كذلك جرى اعتقال 4 مواطنين من محافظة الخليل وأشار نادي الأسير إلى أن مواطنين اُعتقلا من محافظة القدس، بينهم مصاب، وهما: رشاد اسكافي، والمصاب أيمن الكرد.

وجدد مستوطنون متطرفون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقد اقتحم المستوطنون باحات المسجد، وأجروا جولة فيه، فيما حاول مصلون ومرابطون وطلبة علم التصدي لهذه المحاولات.

وتحاول شرطة الاحتلال قمع المصلين والمرابطين وكافة الوافدين للمسجد الأقصى، في وقت تمنع فيه العشرات من دخوله تحت سياسة الإبعاد العقابي.

سياسياً قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أصدرته أمس: إن حكومة اليمين في “اسرائيل” صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وأضافت: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن سلسلة من الإجراءات العقابية التنكيلية في الضفة المحتلة وبشكل خاص في محافظتي القدس والخليل، ومن بين هذه الإجراءات، تشديد القبضة العسكرية على الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة وبلدتها القديمة، وتكثيف عمليات إغلاق البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية في محافظة الخليل بالسواتر الترابية الضخمة والمكعبات الاسمنتية، بالإضافة الى زيادة عدد قوات الاحتلال العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملاحقة النشطاء الفلسطينيين تحت حجة “وقف التحريض الفلسطيني”.

وأدانت الوزارة إجراءات الاحتلال القمعية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، معتبرة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سلسلة من الإجراءات العنصرية “صباً للزيت على النار، ويشكل أوسع عملية تحريض ضد الفلسطينيين”، وأكدت أن الحلول “القمعية التي يلوح بها نتنياهو وحكومته في وجه الشعب الفلسطيني بهدف إرهابه وتركيعه للقبول بالحلول المجزأة والعنصرية، ستسقط كسابقاتها”، وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة “بالخروج عن صمتها ورفع صوتها عالياً في وجه التصعيد والغطرسة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومعاقبة “إسرائيل” على إجراءاتها وجرائمها اليومية، وتدعوه الى سرعة التحرك من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص لإحياء عملية السلام، على قاعدة أن الحل السياسي التفاوضي هو الخيار الواقعي لحل الصراع”.

وكالات