بعض المُفسِدين..؟!!

من جهة أولى، وبوضوح تام، قالت واشنطن عبر هجومها الإرهابي الجوي على الجيش السوري في دير الزور: إنها ترفض هزيمة وحداتها البرية المتمثّلة بـ “داعش” في تلك المنطقة، كما رفضت سابقاً هزيمة وحداتها الأخرى المتمثّلة بـ “النصرة” في أمكنة مختلفة من الأراضي السورية. وبالتالي، وأمام هذا الوضوح في العلاقة بين الطرفين، يصبح مفهوماً استهانة البيت الأبيض بأرواح نحو مئة ألف مدني سوري في دير الزور كادوا أن يصبحوا، بفضل طائرات البنتاغون، تحت رحمة ساطور “داعش” الإرهابي، وهم الذين يعانون مُر حصاره منذ سنوات طوال دون أن يفكر بهم أو يهتم بأمرهم، وأمر حليب أطفالهم، دعاة منظمات حقوق الإنسان الأممية، أو مُمثّلة واشنطن، المفوّهة، لدى الأمم المتّحدة.

بيد أن هذا العدوان الإرهابي يفصح، من جهة أخرى، عن عدم قدرة، بل عدم رغبة، واشنطن بوضع اتفاق الهدنة الأخير موضع التطبيق وتنفيذ ما يتوجب عليها من استحقاقات واضحة فيه لأسباب داخلية وخارجية متشابكة، لكنها تُختصر بجملة واحدة: الإدارة الأمريكية تقف اليوم مرتبكة، وغير موحّدة، أمام كيفية التعامل مع استحقاق الخروج من عالم القطب الواحد المهيمن إلى عالم متعدد الأقطاب، كانت سورية، لأسباب جيوسياسية متشابكة، حجر الرحى الذي دار عليه العالم، وكان “اتفاق الهدنة” بشكله ومضمونه – وهما يفصحان عن تراجع أمريكي اضطراري، بل إلزامي، عن شروط وإلزامات وخطوط حمر سابقة– أفضل تعبير عن تكوّنه، ليكون، أي الاتفاق، تعبيراً عن رغبة فريق في “الإدارة” بضرورة الاعتراف العاجل بحقائق الواقع المستجد للتخفيف من خسائره المتتالية، فيما العدوان الهمجي هو تعبير عن رغبة فريق آخر في الإدارة ذاتها عن التردد بالاعتراف بهذا الواقع وتأجيل ذلك -عبر دفع الميدان السوري مجدداً إلى التصعيد لتعديل الاتفاق أو إلغائه بالنار- للإدارة اللاحقة علّها تحسّن من شروط “الاعتراف” وتستعد بصورة أفضل لاستحقاقاته الكبرى.

وربما ليس أبلغ من دليل على صحة ما سبق أن روسيا لا تتردد مثلاً بكشف بنود “اتفاق الهدنة” كاملة أمام الحلفاء والخصوم على حد سواء، وتطالب أن يكون الاتفاق كاملاً مضمون قرار جديد يصدر بصورة علنية عن مجلس الأمن الدولي لتضع الجميع أمام التزاماتهم وخاصة في موضوع هزيمة الإرهاب، الذي هو في الحقيقة جيوش واشنطن البرية من “داعش” و”نصرة” وأشقائهما، بينما واشنطن ترفض الكشف عنه حتى أمام حلفائها الكبار في مجلس الأمن الدولي أولاً بسبب هذا المضمون بحد ذاته، وثانياً، خوفاً من “بعض المُفسِدين الذي يرغبون في إفشال الصفقة”، وقد جاء العدوان ليوضح أن هؤلاء “المفسدين” لا يقتصرون على الحلفاء المحليين والإقليميين، بل هم أيضاً من داخل الإدارة ذاتها.

والحال فإن هذا العدوان الهمجي، مضافاً إلى التخبّط الأمريكي بين التمسك باتفاق الهدنة أو التراجع عنه، يضع محور المقاومة وحلفاءه أمام مسؤولياتهم الكاملة، فإذا كان التمسك بالاتفاق وصيانته هو أسلوب دبلوماسي صالح للجميع ومطلوب من الجميع أيضاً، ومنا كسوريين على الأقل، لأنه يحقن الدم السوري، فإن الدبلوماسية ليست الأسلوب الوحيد مع فريق لا يعرف سوى لغة الميدان، كما أنه “لا جدوى من تطبيق نظام الهدنة من قبل القوات الحكومية السورية فقط” كما قالت موسكو، أمس، وإذا كان استيعاب الجيش السوري لهجوم “داعش” بعد التمهيد الجوي الناري هو رد أول، فإن الردود الثانية والثالثة يجب ألا تتأخر ويجب أن تتوالى حتى يقتنع فريق “بعض المُفسدين” أن الشرق السوري، كما الغرب والشمال والجنوب، لن تكون الأمرة فيه سوى للسوريين أنفسهم، وأن دماء شهداء “جبل الثردة” في دير الزور لن تذهب هدراً، بل ستصبّ، كما كل الدماء السورية الأخرى، في مرجل صناعة تاريخ النصر القادم.