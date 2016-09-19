غداة “مانهاتن” انفجار عبوة ناسفة في نيوجيرسي.. والإرهاب “أداة انتخابية”

بعد 24 ساعة من انفجار وقع في مانهاتن بنيويورك، أسفر عن إصابة 29 شخصاً على الأقل، تعرّضت إحدى محطات القطار بولاية نيوجيرسي الأمريكية لانفجار عبوة ناسفة، صباح أمس، كان قد عثر عليها في حاوية نفايات، بينما كان خبراء المفرقعات يحاولون إبطال مفعولها بواسطة إنسان آلي.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن خبراء المفرقعات كانوا يحاولون إبطال مفعول عبوة من بين 5 عبوات عثر عليها في نفس الحقيبة التي كانت ملقاة داخل حاوية للنفايات بالقرب من محطة للقطارات في مدينة “إليزابيث”، حينما انفجرت العبوة، فيما حذّرت السلطات الأمريكية من إمكانية وقوع مزيد من التفجيرات.

وحول تفجير نيويورك قال بيل دي بلازيو رئيس بلدية المدينة: إن السلطات حددت هوية المشتبه به بانفجار مانهاتن، وهو من أصل أفغاني ويقيم في نيوجيرسي، ويبلغ من العمر 28 عاماً وقد يكون مسلحاً وخطراً.

وقال دي بلازيو لشبكة “سي. إن. إن”: إن شرطة نيويورك نشرت صورة للمشتبه به ويدعى أحمد خان رحمي المطلوب للاستجواب بشأن تفجيرات حي تشيلسي في مانهاتن، مطالباً السكان بالحذر والإبلاغ عن أي مشاهدات للسلطات.

وفي مدينة إليزابيث في ولاية نيوجيرزي قال رئيس البلدية كريستيان بولويدج في وقت سابق بعد التفجير الذي وقع في الولاية: إن مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” ينفذ أمر تفتيش، وأضاف: “سيكونون هناك على مدى الساعات القليلة القادمة يفتشون هذا الموقع للعثور على أي أدلة محتملة سواء كان لها علاقة بهذه الواقعة أو واقعة تشيلسي”.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو: إن التحقيق يركز على شخص بعينه في القضية، وأضاف في مقابلة تلفزيونية: “الأدلة قد تشير إلى صلات بالخارج”.

وشهدت الولايات المتحدة أخيراً عدداً من الهجمات الإرهابية، كالهجوم على ملهى ليلي في أورلاندو في حزيران، وهجوم في كانون الأول 2015 في سان برناردينو في كاليفورنيا.

وبعد تفجير نيويورك تمّ تعزيز الإجراءات الأمنية في نيويورك بألف شرطي إضافي، مع العلم بأن هذه الإجراءات كانت أصلاً مشددة لمناسبة بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذه الأجواء الأمنية المتوترة جداً، بعد تفجيرين وهجوم بالسلاح الأبيض في نهاية الأسبوع، أعادت مسائل الإرهاب الى قلب الحملة الانتخابية، استأنف المرشحان لانتخابات الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون حملتيهما.

وقد جعل المرشح الجمهوري القلق الأمني في صلب حملته. ومنذ أشهر، وخصوصاً بعد اعتداء اورلاندو، يقدّم نفسه على أنه رجل العودة إلى النظام.

وكتب قطب العقارات الثري في تغريدة على موقع تويتر للرسائل القصيرة: إن “هجمات السبت تكشف فشل سياسة أوباما-هيلاري كلينتون اللذين لا يمكنهما ضمان أمنكم”، وأضاف: “معي، ستصبح أمريكا آمنة مجدداً”.

وفي مواجهته، تقوم هيلاري كلينتون الحليفة القريبة لباراك أوباما، باستخدام تجربتها السياسية لأكثر من ربع قرن، وقد هدفت من رد فعلها على انفجار نيويورك إلى البرهنة على الهدوء، وبينما سارع ترامب إلى التعليق على الحادث، دعت كلينتون إلى توخي الحذر.

وكالات