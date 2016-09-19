كلية الآداب تدرس تطبيق النظام السنوي وأتمتة التعليم

دمشق-فداء شاهين:

تدرس كلية الآداب في جامعة دمشق إمكانية تطبيق النظام السنوي بدلاً من الفصلي في التعليم النظامي، وبينت الدكتورة فاتنة الشعال عميد كلية الآداب لـ “البعث” أن النظام السنوي يتميّز عن الفصلي بتوفير الوقت المناسب للتدريس ويضمن إتاحة الوقت للطالب للدراسة وحضور جميع المحاضرات، وإمكانية التدقيق في الامتحانات والسجلات، وتوفير المصروفات والورق ومراقبي الامتحانات، علماً أنه تمّ الطلب من رؤساء الأقسام دراسة إمكانية تحديد المواد التي يمكن أن تدرّس خلال العام حيث أن النظام السنوي له دورتان.

وأضافت الشعال: إن الخطوة الثانية ستكون حول أتمتة الكلية، إضافة إلى التسجيل عن بعد للطلاب المستجدين والقدامى، والدفع في المصرف أو عبر الكوى الخاصة بالكلية، على أن يتمّ بعدها تطبيق النافذة الواحدة، علماً أن رئاسة الجامعة أبدت استعدادها لإعطاء الإمكانيات الكاملة لكلية الآداب، وأشارت إلى أنه تمّ توجيه المكتب الهندسي قبل بداية العام الدراسي لتفقّد جميع البرادات والأجهزة والخدمات التي توفّر الراحة للطالب، في الوقت الذي خصص يوم الاثنين لاستقبال الطلاب والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم وحلها.