سوريون أولاد المدارس رجعوا إلى مقاعدهم المنتظرة

زحام شديد في الصباح الباكر، السيارات تقف، والأشجار تتهيّأ والسماء تتناوق والعصافير تؤجّل مشاريعها الصغيرة، ريثما تعبر أنهار الطفولة الزرقاء الشوارع العامة، لتصل آمنة إلى مدارسها “رجعوا ولاد المدارس” والعام الدراسي الجديد القادم مع نسمات أيلول ولج أطفالنا بابه، فأهلاً وسهلاً بهم، قالت الصفوف.

إنهم الألفة تمشي على قدمين وتحمل حقيبة ذكية وروحاً تقطر ورداً وندى في هذا الصباح، الصباح الذي افتتحته تلك العيون الحبيبة وهي تستعد للنهوض إلى الحياة، إلى المدرسة.

العودة إلى المدرسة مفرحة ومحزنة معاً بالنسبة للطالبة “نيرمين إدريس- 12 عاماً”: “فرحتي بالعودة إلى المدرسة هذا العام، تعادل حزني على فراقها، كوني سأصبح في المرحلة الإعدادية وأغادرها، إلا أنني الآن أفكر بأنني هنا هذا العام، في المدرسة التي بقيت فيها من الصف الأول وهذا جيد”.

نيرمين التي تمسك بيد صديقتها إيلاف حمدان “12 عاماً” وتنظر إليها بعيون وديعة تحكي عمّا يعتمل في دواخلها الغضة كلما انتهت العطلة الصيفية واقتربت العودة إلى المدرسة: “كنت أخاف كثيراً كلما سمعنا بسقوط قذيفة علينا، حتى أنني أحياناً صرت أخاف القدوم إلى المدرسة، لكن هذا الشعور زال الآن”.. الموضوع الذي لم يعنِ إيلاف يوماً حتى أنها حكت عن أثر غريب يتركه صوت القذيفة في داخلها دون أن تدري أن ارتفاع الأدرينالين في دمها هو السبب: “بس أسمع صوت قذيفة بحس بدي أركض وألعب”، قالت إيلاف. وتابعت: “أول يوم بالمدرسة هو اليوم الأجمل، نلتقي بالرفاق والمعلمين، وما بيكون في دروس، هل تعلم أننا استلمنا الكتب في اليوم الأول من هذا العام الدراسي”؛ لم تنتظر إيلاف جوابي، بينما جديلتها الصغيرة انسكبت على ثيابها المدرسية الزاهية كأغنية. الإقبال الكبير الذي شهدته مدارس العاصمة هذا العام لم يقتصر على سكانها فقط، فالكثير من الطلاب جاؤوا هذا العام من مناطق مشتعلة مثل دير الزور وريف دمشق، وعادوا لحياة الطلاب التي يعرفونها بعد أن يبست أرواحهم من الحرب.

خليل “ابن الـ 10 أعوام” القادم من حلب بعد أن انقطع لعام عن الدراسة، يباهي بصدريته الزرقاء الجديدة وشرائطه البيضاء المعلقة على كتفه: “السنة الماضية لم أذهب إلى المدرسة، اشتقتلا، في حلب كانوا أكتر شي يقصفوا المدارس مشان نخاف ونبطل نروح”، قال خليل.

الصفوف مرتبة والكتب صارت في الحقائب، و”حيدرة أحمد- 7 سنوات” منهمك في كتابة الأرقام بخطّ جميل على دفتره للدرجة التي لم يسمع فيها حديثي الذي أوجهه له. أما رفيقه وجاره في المقعد “تيم حوراني- 7 سنوات” فهو مستعد للحديث عن صديقه الخجول: “كتير حلوة الرجعة ع المدرسة، بس الصيفية والعطلة أحلى”، قال تيم، بينما أكد له حيدرة موافقته على طرحه بهزة صغيرة من رأسه، تشبه الحبقة التي تتمايل في النسيم.

“رجعوا ولاد المدارس”.. جملة كنا نردّدها بلحن ما، في أيام الدراسة خصوصاً المرحلة الابتدائية، ولا زالت هذه العبارة هي التي ينشدها طلاب المدارس في بداية العام الدراسي الجديد، هي العبارة الأكثر رواجاً بين الطلاب، وهي -أي العبارة- واقعية جداً وحقيقية، فهؤلاء هم حقاً أولاد المدارس، رفاق المقاعد، أصدقاء الكتب والأقلام، وعودتهم إلى المدرسة هي عودة الحياة للحياة، الفرح للدروب، عودة الأمل للنفوس في وقت صعب.

المحرر