صبايا حكـــــــايات المــــــــــــرآة

ترى ما الذي يجعل الصبايا السوريات اليوم يطلن النظر إلى المرآة، كعادة الصبايا، وعلاقتهن المعروفة بهذه الأداة السحرية؟! السؤال الذي يبدو بسيطاً في طرحه، “يلقي في قعر الكثير من الفتيات حجراً يفض به حزنهن”، خصوصاً أولاء الصبايا اللواتي أصبحن أرامل، لاسيما أننا كلنا نعرف العلاقة- التي تتعدد أسبابها- والتي تجمع أي فتاة بالمرآة، وربما تبدأ منذ أن ترى الفتاة صورتها على سطح عاكس، أو قد تكون نمت بداخلها منذ روت لها والدتها أو التلفزيون حكاية فلة والأقزام السبعة، حيث كانت المرآة هي بطلة أحداثها، فإلى أية درجة تحتل المرآة مكانة في تفاصيل حكاياتنا؟!.

المرآة سحر لا يقاوم، هكذا تبدأ مروى حديثها: في الحقيقة لا يمكنني الخروج من المنزل قبل الوقوف لمدة من الوقت أمام المرآة للاطمئنان على مظهري، حتى إن الأمور تصل إلى درجة أنني أسترق النظر إلى أية مرآة في الطريق حتى لو كانت مرآة سيارة، أو مرآة أحد المحال التجارية، تتابع قائلة: الموضوع ليس هوساً، إنه حالة طبيعية لدى جميع الفتيات، فجميعنا نملك الاهتمام ذاته بالمرآة مع اختلاف الدرجة، وأستطيع القول بكل بساطة: المرآة رفيقة أيامي ولحظاتي التي من الصعب أن أستغني عنها.بينما ترى مديحة أن علاقتها مع المرآة تختلف عن مثيلاتها من الصبايا، فهي تعتبر أن عيون الناس هي مرآتها، ولذلك لا تعتمد كلياً على صورتها في المرآة التي تراها خادعة في بعض الأوقات، وتعكس أحياناً نفسية الفتاة وليس شكلها، ففي النهاية عين الناظر هي الحكم، وليست المرآة، مضيفة بأن الثقة بالنفس هي ما تجعل صورتك في المرآة جميلة، لذا تدعو جميع الصبايا إلى الثقة بالنفس، دون أن تستهجن تعلّق أية فتاة بالمرآة، فهو أمر فطري جبلت عليه نفس الأنثى. المرآة هي صورتنا بتحولاتها المختلفة، وهي نحن بكل حقيقة وتجرد ودون أي تزييف، بهذه الكلمات تصف لجين المرآة: فالوحيدة التي لا أستطيع التمثيل أمامها هي مرآتي التي عاشت تفاصيلي وتحولاتي وعاصرت ظهور أول تجاعيدي، فكيف لا تنشأ علاقة خاصة مع مرآتي، كما تصل الأمور مع لجين إلى القول: كم كانت ستكون الحياة صعبة دون المرآة، فأنا أعتقد أن المرآة خلقت مع الأنثى ولها، ولو لم تكن موجودة لاخترعناها. بينما تنحو سعاد منحى مختلفاً في حديثها عن المرآة لتخبرنا أن الاهتمام بالمرآة فيه الكثير من المبالغة، والأمر تابع للأولويات، ثم تضيف بأسى:عندما تصبح الحرب هي مرآة أيامنا وعندما نفقد من نحب ومن نتزين لأجله لا يبقى أي معنى أو قيمة للمرآة.

لوردا فوزي