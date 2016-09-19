حبر على أمل فضائياتنا نسخ مكررة

تمّام علي بركات

في مسرحية ضيعة تشرين التي كتبها “محمد الماغوط”، ترد عبارة على لسان مخرجها، وأحد أبطالها الرئيسيين الفنان “دريد لحام” -إن لم تخني الذاكرة- انتقد فيها الإعلام المحلي والعربي لتقصيره في نقل حقيقة ما جرى حينها في المنطقة العربية بعد نكسة الـ 67، عندما تساءل عن إذاعة القرية التي يوجد فيها 10000 موظف عجزوا عن صناعة إعلام محترف-حينها كانت الإذاعات هي وسيلة الحرب الإعلامية الأكثر شيوعاً حينها- يصنع من قضية “الكرم”، بما يرمز له للأراضي العربية المحتلة، قضية رأي عام عالمي تبقى تشكّل عامل ضغط باتجاه انتزاع ليس تعاطف الشعوب والأمم ، بل المؤسسات أيضاً، ماذا ينقصنا لفعل ذلك؟ إعلام لا يرد ما يجيء فيه ولا يُنافس، والعالم بأكمله ينتظر ما سيقوله، خصوصاً في الأحداث التي تجري على أرضه، انتقاد أدائنا الإعلامي صار على كل لسان، منه من يدري ماذا يقول، ومن لا علم له بما يقول، لكنه شعر بخطب ما، فهل يعقل هذه طاقاتنا فقط؟!.

مضت السنون، وراحت بلاد، و”أجت” بلاد كما يقال، إلى عام 2006، حيث سيتناقل الناس استغراب وزير الإعلام حينها لدى تسلّمه مهامه الوزارية، العدد الهائل لجيش الموظفين الموجودين في قناتين تلفزيونيتين وإذاعتين! والذي هو مقارب للرقم الذي قاله غوار قبل 42 عاماً في عرض مسرحي صنفه الناس بأنه مسرح الناس، وحُكي أيضاً عن تسريح العديد من الموظفين حينها، وفي كل تعديل وزاري كنا نأمل كإعلاميين أن تبتعد الواسطة والمحسوبية عن هذا القطاع الخطير وجليل الشأن، العالم يرانا، وهذه ليست مزحة، ولكن كيف يرانا؟!.

الخطر الذي استشعره صاحب “سأخون وطني” من دور متصاعد للإعلام بكافة أشكاله، بحيث ستكون له اليد الطولى في تقسيم بلدان ودول مستقبلاً، جعله يرفع الصوت محذراً من مغبة عدم وجود إعلام محلي وعربي مكافئ للإعلام الغربي الذي وصل حتى وهو في زمن البث الإذاعي إلى أبعد راع بسيط يسير بقطعانه في الصحراء العربية، وماذا كان ردّنا على هذا؟ المزيد من أعمال البيئة الشامية محلياً، والمزيد من عمرو دياب، وأسامة بن لادن عربياً.

في نظرة إلى قنواتنا المحلية– أي التلفزيون، إحدى أخطر وسائل الإعلام وأكثرها حضوراً في حياة الناس- التي تصدر الخطاب والرأي المحلي إلى العالم في المرحلة الأخطر التي تمر بها البلاد، سنجد أن ثمة خمس قنوات رسمية وهي: الإخبارية– الفضائية– سورية دراما، تلاقي، التربوية، فزاد عدد المحطات، وكبر رقم جيش الموظفين، وهذا حسن، ولكن هل قدرنا على صناعة إعلام سوري مرئي لا يردّ؟ هل استطعنا أن نجذب المشاهد المحلي قبل العربي والعالمي إلى أننا ها هنا ولدينا كلمتنا؟ أولسنا أصحاب قضية عادلة؟ أليس من حق هذه القضية التي توضع فيها البلاد على المحك أن يكون إعلامها محارباً ومقاتلاً شديد البأس، لا كإعلام ضيعة حلوم الذي لم يصل حتى إلى سكانها؟ ما الذي ننتظره لتطوير أدائنا الإعلامي؟ ترى ما الذي يمنع قناة الإخبارية السورية مثلاً أن تكون من أهم القنوات المتابعة في العالم، خصوصاً بما يخص أخبار البلاد؟ وهل هي بحاجة لكل تلك البرامج المنوعة التي من المفروض أن ثمة قنوات سورية أخرى تتصدى لها؟ هل علينا أن ننتظر ما تقوله الميادين مثلاً؟ ولماذا تتشابه قنواتنا الخمس في الشكل، والبرامج، وفي طريقة الخطاب، وصناعة الخبر، حتى يكاد من يتابعها يشعر أنه يتابع قناة واحدة؟!.. قد تخرج قناة تلاقي من باب المشابهة، ولكن ليس لأنها متقدمة على غيرها من القنوات، فهي لا تضع شريطاً إخبارياً مثلاً، وألوان استديوهاتها أفتح قليلاً!.

هذا صراخ بملء الفم، وبألوف أصوات السوريين، وهو صراخ قديم ويتجدد، فهل من مستمع؟!.