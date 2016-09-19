“أنهيدوانا” أقدم وأول كاتب في التاريخ

هل تعلم أن أول وأقدم كاتب في التاريخ كان امرأة اسمها “أنهيدوانا”، وكانت موجودة في الفترة ما بين 2334-2279 ق. م، تحيا في مدينة أور العظيمة؟!.

“أنهيدوانا” هي ابنة سرجون الأكادي العظيم صاحب القصة المشهورة والتي تشبه بالضبط قصة موسى، حول ولادته ورميه في سلة في البحر ووصوله للحاكم الأعظم آنذاك والذي قام بتربيته إلى آخر القصة، هي أيضاً من أول الكاهنات التي تمّ تعيينهن في معبد إنانا آلهة القمر آنذاك. ساعدت أنهيدوانا أباها كثيراً، سياسياً ودينياً في إمالة الناس وجعلهم يتوجهون بالعبادة من آلهتم المحلية الى آلهة سومر (إنانا)، ما جعل إنانا تتسنّم هذا الشرف العظيم بين الآلهة، لذلك كتبت أنهيدوانا ثلاث تراتيل خاصة لإنانا، الترتيلة الأولى هي أن إنانا محاربة شرسة تحمي الجبل حتى لو تخلّى عنها باقي الآلهة، الترتيلة الثانية وهي مكوّنة من 30 موشحاً يتغنّى ويحتفل بدور إنانا الكبير في حكم وإدارة حضارة سومر آنذاك، وأيضاً لإشرافها على رعاية الوطن والأطفال، والترتيلة الثالثة كانت تتعلق بأنهيدوانا نفسها وعلاقتها الشخصية بالآلهة، تحكي فيها كيفية تشريف إنانا لأنهيدوانا وجعلها كاهنة عظمى وحمايتها من تطاول وإقصاء الرجال.

أيضاً تمّ إيجاد 53 ترتيلة على الأقل، تتغنّى بالآلهة وإلهة القمر إنانا وغيرها، وتم اكتشاف شخصية أنهيدوانا وآثارها من قبل عالم الآثار “ليوناردو وولي” عام 1927، حين اكتشف ليوناردو قرصاً مكتوباً عليه بعض التراتيل وعليه اسم أنهيدوانا أثناء التنقيبات في مدينة أور، مشهور باسم قرص أنهيدوانا.