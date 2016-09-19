“ياندكس” تصنف أفلام الكارتون المفضلة

أصبح مسلسل “ماشا والدب” الروسي أكثر أفلام الكرتون شعبية على محرك البحث “ياندكس”، علماً بأن هذا المسلسل بالذات يزيد اهتمام المستخدمين بفن أفلام الكرتون الروسي، وتفوق مسلسل “ماشا والدب” على مسلسل” بوبس سيف” الذي شغل المرتبة الثانية في التصنيف، يليه مسلسل “ويلك، يا أرنب!” السوفييتي، ويشير واضعو التصنيف إلى أن مستخدمي محرك ياندكس الروسي للبحث يهتمون بشكل خاص بأفلام الكرتون الأمريكية بالدرجة الأولى، وتشغل أفلام الكرتون اليابانية المرتبة الثانية، بينما تشغل أفلام الكرتون السوفيتية والروسية المرتبتين الثالثة والرابعة، ومع هذا تختلف ترتيبات هذا التصنيف بعض الشيء، إذا أخذنا بعين الاعتبار اهتمام الجمهور المتابع لأفلام كرتون معينة، حيث يشغل مسلسل “ماشا والدب” المرتبة الثانية عالمياً، بينما يتمتع مسلسلا “بوب سيف” و”بيبا بيج” بشعبية أكثر في كندا وبريطانيا. هذا وقد أصبح فيلم الكرتون ميكي ماوس لشركة وولت ديزني، الذي ظهر على الشاشة في عام 1928، أقدم فيلم كرتون من أصل الـ700 فيلم التي تتمتع بأكبر شعبية عالمياً.