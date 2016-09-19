حديث الصباح ليست متفرّقات

عبد الكريم النّاعم

< قال: “بعض الامتلاءات تكون بحجم توْق الرّوح، حتّى لايكاد يتّسع لها الشّهيق لرهافتها، ولكنّها قليلة نادرة، لاسيّما في هذه الأزمنة العابقة برائحة الحرائق، والخيانات، وتفحّم الجُثث، والخروج عليك من تحت الجِلد، ولكنْ، من المؤسي أنّ زمنها قصير، حتى لتكاد تحسدُ الورودَ على عمْرها، تُرى من أين تأتي، وأين تذهب”؟.

< أجابه: “هي كما ذكرت، ولا يتنبّه لها إلاّ الذين يحملون حساسية من زُمرة خاصّة، وهي زُمرة مَن توجد في أعماقهم رهافات مايكاد يراها الكثيرون، بل ولا يحسّون بها، وتلك الينابيع البعيدة الغوْر هي الأرض الصالحة لإنتاش بذور الإبداع بأنواعه، أمّا قِصَرها فللدّلالة على أنّ أعمار الصخور أكبر بكثير من أعمار بقيّة الكائنات، أمّا أين تذهب، فهي تعود من حيث أتتْ، أنت لاتسأل الوردة كيف يَتركّب فيها الفوح، بل حاجتك الأمسّ أن تصل إلى روحك تلك الرائحة الرّائقة، وذلك العطر الذي يذكّرك بالشعر الجميل، وبالجمال.

تحليل الأشياء لايعني أنّنا أدركناها، بل يعني أنّنا قد فتّتْنا الصورة فأفقدناها الكثير من جمالها، ولكنْ، لاتنسَ أنّ الملاءة الزائلة هي تفّاحة الوهم، وعطرُ الوردة يستمرّ في ذواكرنا التي لاتعرف الامتلاء، كما يستمرّ العطرُ في تحوّله في الطبيعة إلى عناصر لسنا مؤهَّلين لإدراكها. الحياة ليست وهْماً، بل حقيقة سوف نُسأل عنها ذات يوم، إنّها الأمانة المُودَعة”.

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قال بأسى طافح: “خساراتنا كبيرة، ومؤلِمة”.

أجابه: “لو نجح المتآمرون في مشروعهم الصهيو أمريكي الوهّابي لكانت الخسارات أكبر وأعْمق، مافقدناه قابل للتّعويض، ولو أنّهم نجحوا لاستأصلوا كلّ بذور الإنبات، ولامْتدَّ الرّماد إلى الأقاصي التي لاتُطال، ولَصادروا الأزمنة القادمة بكلّ مافيها من توْق”.

قال: “الخراب يمتدّ، والشهداء، مَن انْتقل منهم أو مازال يُقيم جسداً بيننا، والجرحى والمنكوبون يتزايدون، فتتكاثف آلامُنا حتى نكاد نختنق”.

أجابه: “هل شهدْتَ حرباً ضَروساً طاحنة، بغير ضحايا، وبغير خرائب، ومصائب؟! تلك هي طبيعة الحروب، الحرب التي أرادوها عبر تفتيت البلاد، وإطفاء دور المقاومة، لو نجحتْ كانت ستؤدّي إلى حروب دائمة الاشتعال في المنطقة كلّها، حتّى الأنبياء، رغم سماحتهم، وسلامهم، لم يتركهم الشّريرون، فأَعْمَلوا فيهم القتل، والصلب، والدّس في الآبار العميقة، وأنت إمّا أن تكون في صفّ الأنبياء وإمّا في صفّ الأبالسة، ثمّة شيطان أكبر في هذا العالم، له تمُثّلاته في كلّ زمن من الأزمنة، وهو الآن متجسّد في الاستغلال العالميّ، وفي اليد الصهيونيّة التي تُمسك بالعديد من مفاتيح اللّعبة، وخصمُك هو الذي يختار الآن، فإمّا أن تقبل بذل العبيد واستكاناتهم، وإمّا أن تُدافع عن وجودك”.