الرئيس الاسد لمساعد وزير الخارجية الايرانى..الاطراف المعادية لسورية تستنفذ اليوم كل طاقاتها وامكاناتها من اجل استمرار الحرب الارهابية على سورية

استقبل السيد الرئيس بشار الاسد اليوم حسين جابر أنصارى مساعد وزير الخارجية الايرانى للشوءون العربية والافريقية والوفد المرافق له.

وتناول الحديث خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة السورية وأبعادها الاقليمية والدولية .

واشار الرئيس الاسد الى ان الاطراف المعادية لسورية تستنفذ اليوم كل طاقاتها وامكاناتها من اجل استمرار الحرب الارهابية على سورية موضحا انه كلما تمكنت الدولة السورية من تحقيق تقدم ملموس سواء على الصعيد الميدانى او على صعيد المصالحات الوطنية يزداد دعم الدول المعادية لسورية للتنظيمات الارهابية واخر مثال على ذلك كان العدوان الاميركى السافر على احد مواقع الجيش السورى فى دير الزور لمصلحة تنظيم /داعش/ الارهابى .

ولفت الرئيس الاسد الى اهمية الدعم الذى تقدمه ايران وروسيا والدول الصديقة الاخرى فى تعزيز صمود الشعب السورى فى مواجهة الحرب الارهابية التى يتعرض لها .

من جانبه اكد أنصارى ان ايران مصممة على المضى بتقديم كل الدعم الممكن لسورية فى حربها المصيرية ضد الارهاب مشيرا فى الوقت نفسه الى ان ما يميز العلاقات الراسخة بين سورية وايران هو انها لا تقوم فقط على المصالح المشتركة لشعبى البلدين بل على روءى مشتركة وقراءة سياسية واعية للمخاطر التى تحدق بجميع شعوب المنطقة وفى مقدمتها الارهاب والتطرف.

حضر اللقاء الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية فى رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين ومديرة ادارة اسيا فى وزارة الخارجية والمغتربين والسفير الايرانى بدمشق.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مساعد وزير الخارجية الايرانى للشوءون العربية والافريقية والوفد المرافق له حيث تناول الجانبان بشكل مفصل تطورات الاوضاع السياسية والميدانية فى سورية والمنطقة عموما وكان هناك تطابق تام فى الاراء والمواقف .

واتفق الجانبان على اهمية تعميق التنسيق الثنائى والتعاون بين مسوءولى البلدين وتشكيل لجنة ثنائية بين وزارتى الخارجية تعقد اجتماعات دورية بهدف العمل على تحقيق الاهداف الاستراتيجية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين واحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين ومديرة ادارة اسيا ومدير ادارة المكتب الخاص فى الوزارة .